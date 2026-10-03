Умер Анатолий Кашпировский: как менялась публичная позиция гипнотизера из Хмельнитчины и что говорил о войне в Украине

Анатолий Кашпировский, родившийся в Хмельницкой области и много лет работавший в Виннице, умер в России в возрасте 87 лет . При жизни он успел стать одним из известнейших телевизионных психотерапевтов СССР, пойти в российскую политику и снова вернуться к публичным выступлениям уже в современной РФ.

Styler рассказывает, каким был путь Кашпировского от советских телесеансов к российской политике и что он говорил об Украине, Крыме, Владимире Путине и войне.

Что известно о смерти Анатолия Кашпировского

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года. Об этом РосСМИ проинформировал его директор Сергей Рыжих. По словам представителя, Анатолия госпитализировали, а ранним утром сало известно о его смерти. Кашпировскому было 87 лет.

Следует заметить, что накануне вокруг здоровья "главного целителя СССР" уже появлялись противоречивые сообщения. В частности, в июле писали, что Кашпировский жаловался на сильную боль в животе, сначала якобы пытался лечиться дома, в частности, ему ставили капельницы с антибиотиками, но после ухудшения состояния его доставили в больницу. Там, по версии СМИ, ему якобы была сделана операция и обнаружена злокачественная опухоль.

В то же время, директор психотерапевта тогда отрицал госпитализацию, операцию и наличие опухоли.

Как уроженец Хмельнитчины стал знаменитым

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница в Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом в Виннице.

Широкую известность ему принесло советское телевидение. В конце 1980-х Кашпировский проводил телевизионные сеансы психотерапии, заявляя о возможности влиять на состояние человека на расстоянии.

Первый выпуск знаменитых "сеансов здоровья" по Центральному телевидению СССР вышел 9 октября 1989 года. Программы собирали огромную аудиторию - по данным российских источников, шесть выпусков могли просмотреть около 300 миллионов человек.

От ЛДПР Жириновского к собственной политической карьере

После телевизионной популярности Кашпировский попробовал себя в политике. В 1993 году его избрали депутатом Государственной думы РФ первого созыва от ЛДПР Владимира Жириновского.

Их политические отношения впоследствии менялись. Кашпировский выходил из фракции, но возвращался к ней, а окончательно покинул ЛДПР 1 июля 1995 года. В том же году завершилась его работа в Госдуме.

Несмотря на это, спустя годы Кашпировский снова оказался рядом с Жириновским. В феврале 2012 года ЦИК РФ зарегистрировал его доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Жириновского.

Кашпировский и Путин: "Мой кумир"

Свое отношение к Владимиру Путину экстрессенс также выражал публично.

В одном из интервью он прямо назвал российского диктатора своим "кумиром", а также заявлял, что поддерживает Путина, называя его одним из сильнейших правителей в истории. Вместе с тем, в том же интервью он критиковал отдельные аспекты российской власти и прогнозировал возможный распад России.

Еще один эпизод связан с захватом заложников в московском театре на Дубровке в 2002 году. По собственному рассказу Кашпировского, он посылал Путину телеграмму с предложением помочь в переговорах с террористами. Он ссылался на свой предыдущий опыт при захвате заложников в Буденновске.

Захват больницы в Буденновске

Этот эпизод стал одним из известнейших в политической биографии Кашпировского.

В июне 1995 года, когда боевики Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске, Кашпировский был депутатом Госдумы. Он заявил о готовности лично ехать в захваченную больницу. Затем в стенограмме заседания Госдумы рассказывал, что провел там около девяти часов рядом с Басаевым и другими боевиками.

Более того, в своей версии событий Кашпировский утверждал, что во время переговоров ему якобы удалось повлиять на Басаева и его людей с помощью гипноза - они должны были успокоиться и даже уснуть.

Он также подчеркивал, что именно после его вмешательства боевики согласились освободить часть заложников без выдвижения дополнительных условий. Речь шла, по разным версиям самого Кашпировского, о более чем 40 или около 150 беременных женщинах и матерях с младенцами.

Отдельно гипнотизер приписывал своим действиям и изменение хода переговоров. По его версии, это якобы помогло избежать повторного штурма захваченного здания и нового кровопролития.

"Чей Крым?"

Несмотря на украинское происхождение, после начала полномасштабного вторжения, Кашпировский не стал публичным критиком российской агрессии.

Показательный эпизод произошел осенью 2024 г. во время его выступления в России. Зритель несколько раз спрашивал Кашпировского, чей Крым. В ответ он сказал, что Крым - "советский". После этого между ним и одним из собравшихся возник спор, а на место вызвали полицию.

СНБО заявлял о российских спецслужбах

После возвращения Кашпировского в активные выступления в России в сентябре 2024 года руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что этот возврат был инициирован российскими спецслужбами.

По его версии, деятельность Кашпировского должна помогать зарабатывать деньги и влиять на психологическое состояние российского общества. Коваленко также утверждал, что российским СМИ передавали параметры освещения его деятельности.

Последние годы телезвезды СССР

В 1990-х Кашпировский уезжал в США, выступал перед русскоязычной аудиторией за границей, а затем возвращался в Россию. В 2015 году он снова гастролировал по стране, а в 2024-м возобновил массовые выступления.

В 2025 г. его запланированные выступления в Варшаве отменили после публичной дискуссии вокруг его деятельности и взглядов.

До последних лет жизни Кашпировский продолжал проводить свои сеансы и продвигать собственные методики уже не только через телевидение, но и через Интернет.