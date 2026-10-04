Как убрать жвачку c одежды: проверенные методы для разных типов тканей

Жевательную резинку можно убрать из вещей в домашних условиях. Но важно действовать осторожно, чтобы не повредить одежду.

Что сделать сразу после того, как жвачка прилипла

Не пытайтесь сразу отодрать жвачку от ткани. Она может размазаться по поверхности, поэтому сначала ее лучше утвердить холодом.

Правила, о которых следует помнить:

не пытайтесь оторвать жвачку, пока она мягкая;

не растирайте ее по ткани;

избегайте нагревания загрязненного участка;

охладите жвачку, чтобы она затвердела;

аккуратно снимите ее тупым предметом.

Как убрать жвачку из одежды с помощью льда

Охлаждение - один из самых простых способов удалить жвачку из ткани. Whirlpool рекомендует приложить к ней лед примерно на 10-15 минут или дождаться, пока она станет жесткой.

Когда жвачка затвердеет, осторожно подцепите ее тупым предметом - например, ложкой или пластиковой картой. Не используйте острые предметы, чтобы не повредить волокна ткани.

Если часть жвачки осталась на одежде, University of Georgia Cooperative Extension рекомендует снова охладить участок и повторить процедуру.

Как убрать жвачку из разных тканей

Базовый принцип для одежды из большинства тканей одинаков - с помощью льда.

Хлопок и джинс

Приложите лед в пакете к жвачке на 10-15 минут. Когда она затвердеет, аккуратно подцепите ее ложкой или другим предметом.

Синтетика

Полиэстер, нейлон и другие синтетические ткани можно также обрабатывать холодом. Однако снимайте затвердевшую жвачку постепенно, без резких движений и сильного нажатия.

Шерсть и вязаные вещи

С такими материалами нужно обращаться осторожнее. Не тяните жвачку, чтобы не растянуть волокна. Охладите ее, затем постепенно отделяйте от ткани тупым предметом.

Кашемир и шелк

Эти ткани нуждаются в особо осторожном обращении. Если жвачка прилипла к поверхности, положите на нее лед в пакете, чтобы она затвердела, а затем осторожно снимите тупым предметом, не растягивая ткань.

Если вещь имеет отметку о профессиональном уходе или вы боитесь повредить щекотливый материал, лучше не удалять жвачку самостоятельно и обратиться к химчистке.

Что делать, если часть жвачки осталась на ткани

Если после первого раза на ткани остались кусочки жвачки, не пытайтесь их оттереть руками. Снова приложите лед, дождитесь, пока остатки затвердеют, и осторожно снимите их тупым предметом.

Если после этого на ткани остался липкий след, его можно обработать средством, подходящим для конкретного материала. Однако сначала протестируйте его на незаметном участке ткани.

Когда лучше обратиться к химчистке

Если жвачка прилипла к деликатной или дорогой вещи, сильно втерлась в ткань, а также если изделие нуждается в профессиональном уходе, лучше не экспериментировать самостоятельно.

Особенно это касается кашемира, шелка, шерсти и других материалов, которые легко повредить при механическом удалении.