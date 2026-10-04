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Головна Корисне Як прибрати жуйку з одягу: перевірені методи для різних типів тканин
Корисне 04 жовтня 2026 · 18:03
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Як прибрати жуйку з одягу: перевірені методи для різних типів тканин

Якщо до одягу прилипла жувальна гумка, то річ ще можна врятувати
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Як прибрати жуйку з одягу: перевірені методи для різних типів тканин

Як вивести жуйку з одягу (фото: Styler)

Жувальну гумку можливо прибрати з речей в домашніх умовах. Але важливо діяти обережно, аби не пошкодити одяг.

Styler ділиться перевіреними методами, які допоможуть прибрати жуйку з різних типів тканин.

Що зробити одразу після того, як жуйка прилипла

Не намагайтеся відразу віддерти жуйку від тканини. Вона може розмазатися по поверхні, тому спочатку її краще затвердити холодом.

Правила, про які варто пам’ятати:

  • не намагайтеся відрірвати жуйку, поки вона м’яка;
  • не розтирайте її по тканині;
  • уникайте нагрівання забрудненої ділянки;
  • охолодіть жуйку, щоб вона затверділа;
  • обережно зніміть її тупим предметом.

Як прибрати жуйку з одягу за допомогою льоду

Охолодження - один із найпростіших способів видалити жуйку з тканини. Whirlpool рекомендує прикласти до неї лід приблизно на 10-15 хвилин або дочекатися, поки вона стане твердою.

Коли жуйка затвердіє, обережно підчепіть її тупим предметом - наприклад, ложкою або пластиковою карткою. Не використовуйте гострі предмети, щоб не пошкодити волокна тканини.

Якщо частина жуйки залишилася на одязі, University of Georgia Cooperative Extension рекомендує знову охолодити ділянку та повторити процедуру.

Як прибрати жуйку з різних тканин

Базовий принцип для одягу з більшості тканин однаковий - за допомогою льоду.

Бавовна та джинс

Прикладіть лід у пакеті до жуйки на 10-15 хвилин. Коли вона затвердіє, обережно підчепіть її ложкою або іншим предметом.

Синтетика

Поліестер, нейлон та інші синтетичні тканини також можна обробляти холодом. Однак знімайте затверділу жуйку поступово, без різких рухів і сильного натискання.

Вовна та в’язані речі

З такими матеріалами потрібно поводитися обережніше. Не тягніть жуйку, щоб не розтягнути волокна. Охолодіть її, а потім поступово відокремлюйте від тканини тупим предметом.

Кашемір і шовк

Ці тканини потребують особливо обережного поводження. Якщо жуйка прилипла до поверхні, покладіть на неї лід у пакеті, щоб вона затверділа, а потім дуже обережно зніміть тупим предметом, не розтягуючи тканину.

Якщо річ має позначку про професійний догляд або ви боїтеся пошкодити делікатний матеріал, краще не видаляти жуйку самостійно та звернутися до хімчистки.

Що робити, якщо частина жуйки залишилася на тканині

Якщо після першого разу на тканині залишилися шматочки жуйки, не намагайтеся відтерти їх руками. Знову прикладіть лід, дочекайтеся, поки залишки затвердіють, і обережно зніміть їх тупим предметом.

Якщо після цього на тканині залишився липкий слід, його можна обробити засобом, який підходить для конкретного матеріалу. Однак спочатку протестуйте його на непомітній ділянці тканини.

Коли краще звернутися до хімчистки

Якщо жуйка прилипла до делікатної або дорогої речі, сильно втерлась у тканину, а також якщо виріб потребує професійного догляду, краще не експериментувати самостійно.

Особливо це стосується кашеміру, шовку, вовни та інших матеріалів, які легко пошкодити під час механічного видалення.

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