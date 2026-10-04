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Главная Тренды Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход
Тренды 04 октября 2026 · 19:33
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Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход

Ставьте таймер и попытайтесь найти ответ за 1 минуту
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход

Головоломка со спичками (фото: Styler)

Даже простой пример на вычитание может заставить задуматься, если изменять его можно только одним способом. В этой головоломке нужно переложить одну спичку так, чтобы неправильное равенство стало верным.

Styler предлагает решить задачу на изображении и объясняет, как найти ответ.

Что нужно сделать

На картинке со спичками вы видите уравнение "6 − 9 = 3". Ошибка в вычислении очевидна, ведь если от шести вычесть девять, получим минус три.

Однако просто дописать минус перед ответом нельзя. По условию нужно использовать спички, которые уже есть на изображении.

Ваша задача - переложить одну спичку на другое место, чтобы получить правильное равенство.

Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход
Головоломка со спичками (фото: Styler)

При решении соблюдайте следующие правила:

  • Не добавляйте новых спичек и не убирайте имеющиеся
  • За один ход можно переместить только одну спичку
  • Цифры должны оставаться узнаваемыми
  • Знак равенства должен сохраниться, перечеркнуть его и получить "не равный" - точно не решение этой задачи.

Если мысленно переставлять спички неудобно, нарисуйте пример на бумаге отдельными рисками.

Как искать решение

Перестановка влияет на два места: там, откуда вы забираете спичку, одна черта исчезает, а там, куда переносите, появляется. Оба изменения следует проверять вместе.

Сначала присмотрите, из каких цифр можно забрать одину спичку, чтобы они превратились в другие цифры. Затем проверьте, куда эту спичку можно добавить.

Например, перенести спичку к знаку минус и сделать из него плюс недостаточно. После этого нужно проверить и число, из которого вы забрали риск, и результат нового вычисления.

Так же не сработает идея просто поставить минус перед тройкой, ведь спичку придется взять с другого места, а первоначальный пример тоже изменится.

Подсказка для тех, кто еще ищет ответ

Сосредоточьтесь на шестерке и девятке. В предложенном решении изменяются именно эти две цифры, а знаки вычитания, равенства и тройка остаются на местах.

Подумайте, какой цифрой станет девятка без верхней правой спички. Затем найдите для него место в шестерке.

Если хотите завершить задание самостоятельно, остановитесь здесь: далее – объяснение ответа.

Какую спичку нужно перевести

Возьмите верхнюю правую вертикальную спичку из девятки. Без него цифра 9 превратится в 5.

Перенесите его в верхнюю правую часть шестерки, где не хватает вертикальной черты. Да цифра 6 станет 8.

В результате получим: 8 − 5 = 3.

Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход
Ответ на головоломку со спичками (фото: Styler)

Все условия выполнены: перемещена только одна спичка, ни одна не добавлена и не убрана, а результат вычитания равен трем.

Ранее Styler также предлагал проверить свою внимательность и найти 7 отличий на картинке.

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