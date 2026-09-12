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Главная Тренды Тест на внимательность: на картинке спрятали 7 отличий, а на поиск есть 40 секунд
Тренды 12 сентября 2026 · 18:22
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Тест на внимательность: на картинке спрятали 7 отличий, а на поиск есть 40 секунд

Кажется, что это очень легко, но некоторые отличия "спрятались" в неожиданных местах
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Тест на внимательность: на картинке спрятали 7 отличий, а на поиск есть 40 секунд

Тест на логику (коллаж: Styler)

Головоломки на поиск отличий хорошо проверяют, насколько быстро вы замечаете мелкие изменения в знакомой сцене. В этом тесте нужно найти 7 отличий между двумя изображениями парикмахерской, а на поиск есть 40 секунд.

Styler предлагает ненадолго отвлечься от дел и проверить свою наблюдательность.

Найдите 7 отличий за 40 секунд

Перед вами две версии одной сцены в парикмахерской. На обоих есть кресло, большое зеркало, полочки с разными предметами, часы и детали интерьера.

Изображения специально сделаны очень похожими, поэтому не пытайтесь сразу охватить все. Удобнее условно разделить картинку на несколько частей и сравнивать их поочередно.

Запустите таймер на 40 секунд и начинайте поиск.

Тест на внимательность: на картинке спрятали 7 отличий, а на поиск есть 40 секундГоловоломка на поиск отличий (коллаж: Styler)

Как быстрее замечать отличия

В таких головоломках больше всего сбивает самое большое количество одинаковых деталей. Взгляд быстро узнает знакомую сцену, поэтому небольшие изменения могут буквально "потеряться" среди предметов.

Есть простой способ не бегать глазами хаотично. Выберите на левом изображении один участок и сразу найдите то же место на правом. Сравните предметы, их количество, цвет и положение, а затем переходите дальше.

Отдельное внимание следует уделять краям картинки и небольшим предметам. Там часто скрываются изменения, которые сложнее заметить, когда вы концентрируетесь только на центре композиции.

Время вышло? Тогда можно проверить, сколько отличий вам удалось найти.

Правильный ответ

Всего между картинками спрятано 7 отличий:

  • Часы. Стрелки на двух изображениях стоят по-разному, поэтому время не совпадает.
  • Шляпы. На одном изображении их два, а на втором - три.
  • Тоник. Один из флаконов изменяет цвет.
  • Антенна. На одном изображении она есть, а на втором исчезает.
  • Полотенце. В одном варианте он сложен, в другом - свисает.
  • Светильник за окном. Его цвет отличается.
  • Ножницы. На одном изображении видны две пары, а на другом - только одна.

Если нашли все 7 до завершения таймера, то вы быстро выхватываете мелкие изменения среди большого количества деталей. Если несколько отличий остались незамеченными, попробуйте еще раз пройтись по картинке по секторам, ведь обычно именно те детали, которые сначала совсем не бросались в глаза, потом кажутся очевидными.

Ранее Styler делился интересным тестом на поиск скрытой цифры.

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