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Люди 12 сентября 2026 · 09:32
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Осуществила мечту, о которой говорила годами: Леди Гага впервые стала мамой

40-летняя звезда и ее жених Майкл Полански стали родителями первого ребенка
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Осуществила мечту, о которой говорила годами: Леди Гага впервые стала мамой

Леди Гага и Майкл Полански (фото: Styler)

Леди Гага переживает новый важный этап в жизни - 40-летняя певица впервые стала мамой. Отцом ее ребенка является Майкл Полански, с которым артистка находится в отношениях уже несколько лет.

Styler со ссылкой на Page Six рассказывает, что известно о пополнении в семье певицы и ее личной жизни.

Гага давно мечтала о материнстве

Желание стать мамой Леди Гага не скрывала многие годы. Еще в декабре 2019 она рассказывала о своих планах на следующее десятилетие и среди главных целей называла материнство.

"Я хочу сниматься в большем количестве фильмов, я хочу иметь детей", - говорила артистка.

Через несколько месяцев, в марте 2020 года, Гага снова поделилась своими мечтами о семье. Она призналась, что очень ждет возможности стать мамой и назвала рождение ребенка одним из самых важных жизненных желаний.

Позже в октябре 2025 года певица заявила, что материнство может стать ее "следующей главной ролью". Тогда она говорила о будущих планах и подчеркнула, что больше всего хочет именно стать мамой.

Что известно об отношениях Гаги и Полански

Леди Гага и Майкл Полански начали встречаться еще в 2020 году. Впервые их заметили вместе на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, где сфотографировали пару во время поцелуя.

Вскоре они фактически подтвердили свои отношения. Пара вместе пережила период карантина во время пандемии COVID-19, что, по данным, помогло им стать еще ближе.

Полански - бизнесмен и руководитель Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Гага со своей стороны много лет занимается благотворительностью и поддержкой ментального здоровья через свой фонд Born This Way Foundation.

В последующие годы они в большинстве своем избегали лишнего внимания к личной жизни, однако продолжали появляться вместе на публичных мероприятиях. Впоследствии, в 2024 году, пару видели на Венецианском кинофестивале, где они вместе посетили премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Источники, близкие к паре, описывают их отношения как "союз очень близких людей, поддерживающих карьеру и благотворительные проекты друг друга".

Ранее мы рассказывали о том, как Леди Гага "засветила" обручальное кольцо, которое ей подарил любимый Майкл Полански - сколько оно стоит.

Теги: Леди Гага Рождение ребенка
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