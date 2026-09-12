UA / RU
rbc.ua
Останні новини
09:32 Люди
Здійснила мрію, про яку говорила роками: Леді Гага вперше стала мамою
08:56 Люди
Потап слідом за Каменських потрапив до бази "Миротворця": що стало причиною
08:14 Люди
"Це і є українська душа": 22-річна "фабрикантка" перетворила гул сирени на пронизливу пісню
07:16 Тренди
Фешн-блогерка знайшла на "секонді" блузу за 15 гривень і показала стильний "лук" (відео)
06:04 Гороскопи
Таро-гороскоп на 12 вересня: кому карти радять діяти, а кому зачекати
20:08 Гороскопи
Близнюки, Діва і Стрілець входять у період великих змін: що на них чекає
18:54 Люди
8 мільйонів гривень: в Усика помітили новий годинник з незвичайним циферблатом
17:31 Корисне
Шкідники можуть пережити зиму: правила осінніх робіт у теплиці
16:17 Смачно
Лінива ачма з лаваша: простий рецепт сирної запіканки без зайвого клопоту
15:10 Тренди
Забуті джинси повертаються у моду: які моделі варто дістати з шафи
Всі новини
Головна Люди Здійснила мрію, про яку говорила роками: Леді Гага вперше стала мамою
Люди 12 вересня 2026 · 09:32
Add as a preferred source on Google

Здійснила мрію, про яку говорила роками: Леді Гага вперше стала мамою

40-річна зірка та її наречений Майкл Поланскі стали батьками першої дитини
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Здійснила мрію, про яку говорила роками: Леді Гага вперше стала мамою

Леді Гага та Майкл Поланскі (фото: Styler)

Леді Гага переживає новий важливий етап у житті - 40-річна співачка вперше стала мамою. Батьком її дитини є Майкл Поланскі, з яким артистка перебуває у стосунках уже кілька років.

Styler з посиланняи на Page Six розповідає, що відомо про поповнення у родині співачки та її особисте життя.

Гага давно мріяла про материнство

Бажання стати мамою Леді Гага не приховувала протягом багатьох років. Ще у грудні 2019 року вона розповідала про свої плани на наступне десятиліття та серед головних цілей називала материнство.

"Я хочу зніматися в більшій кількості фільмів, я хочу мати дітей", - говорила артистка.

Через кілька місяців, у березні 2020 року, Гага знову поділилася своїми мріями про сім'ю. Вона зізналася, що дуже чекає можливості стати мамою та назвала народження дитини одним із найважливіших життєвих бажань.

Пізніше, у жовтні 2025 року співачка заявила, що материнство може стати її "наступною головною роллю". Тоді вона говорила про майбутні плани та підкреслила, що найбільше хоче саме стати мамою.

Що відомо про стосунки Гаги та Поланскі

Леді Гага та Майкл Поланскі почали зустрічатися ще 2020 року. Вперше їх помітили разом на новорічній вечірці в Лас-Вегасі, де пару сфотографували під час поцілунку.

Невдовзі вони фактично підтвердили свої стосунки. Пара разом пережила період карантину під час пандемії COVID-19, що, за даними допомогло їм стати ще ближчими.

Поланскі - бізнесмен та керівник Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Гага, зі свого боку, багато років займається благодійністю та підтримкою ментального здоров'я через свій фонд Born This Way Foundation.

У наступні роки вони здебільшого уникали зайвої уваги до особистого життя, однак продовжували з'являтися разом на публічних заходах. Згодом, 2024 року, пару бачили на Венеційському кінофестивалі, де вони разом відвідали прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Джерела, близькі до пари, описують їхні стосунки як "союз дуже близьких людей, які підтримують кар'єру та благодійні проєкти одне одного".

Раніше ми розповідали про те, як Леді Гага "засвітила" обручку, яку їй подарував коханий Майкл Поланскі - скільки вона коштує.

Теги: Леді Гага Народження дитини
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Забуті джинси повертаються у моду: які моделі варто дістати з шафи Тренди Забуті джинси повертаються у моду: які моделі варто дістати з шафи
Лінива ачма з лаваша: простий рецепт сирної запіканки без зайвого клопоту
Лінива ачма з лаваша: простий рецепт сирної запіканки без зайвого клопоту Смачно
Ясинський пояснив, навіщо Потап і Каменських дали скандальне інтерв'ю російською: "Відірвані від реальності"
Ясинський пояснив, навіщо Потап і Каменських дали скандальне інтерв'ю російською: "Відірвані від реальності" Люди
Більше цікавого
Рак, Скорпіон і Риби заздалегідь відчувають небезпеку: у кого найсильніша інтуїція Рак, Скорпіон і Риби заздалегідь відчувають небезпеку: у кого найсильніша інтуїція Катерина Собкова · 11 вересня 2026, 12:23
Купували роками, а потім припинили: жінки назвали речі, на які дарма витрачали гроші Купували роками, а потім припинили: жінки назвали речі, на які дарма витрачали гроші Наталя Крижанівська · 11 вересня 2026, 11:31
Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку Грибний паштет, який не схожий на звичайний: секрет у маринованому огірку Наталя Крижанівська · 11 вересня 2026, 09:45
Потап слідом за Каменських потрапив до бази "Миротворця": що стало причиною Потап слідом за Каменських потрапив до бази "Миротворця": що стало причиною Наталя Крижанівська · 12 вересня 2026, 08:56