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Люди 12 вересня 2026 · 08:14
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"Це і є українська душа": 22-річна "фабрикантка" перетворила гул сирени на пронизливу пісню

Незвичайний вокальний момент підкорив соцмережі, а користувачі одразу знайшли для дівчини казкове амплуа.
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
"Це і є українська душа": 22-річна "фабрикантка" перетворила гул сирени на пронизливу пісню

Валерія Фурман (колаж: Styler)

Українська співачка та учасниця "Фабрики зірок" Валерія Фурман підкорила мережу незвичайним вокальним експериментом. У момент, коли лунає сирена повітряної тривоги, дівчина починає співати разом із нею - і її голос буквально зливається з протяжним гулом.

Styler розповідає, чим дівчина здивувала користувачів та в якій пісні тепер можна почути незвичайний тандем сирени й співу.

З чого усе почалося

Так, нещодавно співачка опублікувала у себе в Instagram відео. На ньому голос дівчини повторює та продовжує інтонацію сирени. Через це виникає дивний ефект: складно зрозуміти, де закінчується голос людини і починається звук тривоги.

Вже тоді під відео почали з’являтися коментарі від юзерів, яких захопила незвичайна мелодія. А згодом відео з цим моментом опублікував офіційний акаунт United24. Кадри побачили не лише українці, а й користувачі з інших країн. Під відео вони написали:

  • "Це і є українська душа. Їй роблять боляче, а вона співає"
  • "Схоже на спів русалки, дуже гарно"
  • "Моя душа разом з вами і плаче, і співає".

Користувачі декілька разів порівнювали дівчину з "русалонькою", адже її голос багатьом здався казковим. Але на цьому історія не закінчилася.

Тепер сирена стала частиною її пісні

Після того як незвичайний фрагмент почав розлітатися мережею, цей звук отримав друге життя вже у музиці.

Дівчина випустила пісню, у якій використала той самий гул сирени, що став вірусним у соцмережах.

Звук, який для українців асоціюється з повітряною тривогою, тут не просто залишили як документальний фрагмент. Його вписали в музичну композицію та перетворили на повноцінну частину звучання треку.

Не потрапила до фіналу "Фабрики зірок" - але ще має шанс

Попри яскравий виступ, 22-річна співачка не пройшла до основного складу фіналістів "Фабрики зірок". Однак її історія на цьому не закінчилася.

Зараз вона бере участь у голосуванні за 12-го учасника фіналу, тож остаточно прощатися з нею на проєкті ще зарано. Саме глядачі можуть визначити, хто отримає останню путівку до фіналу.

І поки фанати "Фабрики зірок" голосують, її ім'я вже активно обговорюють у мережі зовсім з іншої причини.

Раніше ми розповідали, хто увійшов у список фіналістів “Фабрика зірок”.

Теги: Фабрика зірок
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