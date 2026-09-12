"Это и есть украинская душа": 22-летняя "фабрикантка" превратила гул сирены в пронзительную песню

Украинская певица и участница "Фабрики зірок" Валерия Фурман покорила сеть необычным вокальным экспериментом. В момент, когда раздается сирена воздушной тревоги, девушка начинает петь вместе с ней - и ее голос буквально сливается с протяжным гулом.

Styler рассказывает, чем девушка удивила пользователей и в какой песне теперь можно услышать необычный тандем сирены и пения.

С чего все началось

Да, недавно певица опубликовала у себя в Instagram видео. На нем голос девушки повторяет и продолжает интонацию сирены. Поэтому возникает странный эффект: сложно понять, где заканчивается голос человека и начинается звук тревоги.

Уже тогда под видео начали появляться комментарии от пользователей, которых увлекла необычная мелодия. А впоследствии видео с этим моментом опубликовал официальный аккаунт United24. Кадры увидели не только украинцы, но и пользователи из других стран. Под видео они написали:

"Это и есть украинская душа. Ей делают больно, а она поет"

"Похоже на пение русалки, очень красиво"

"Моя душа вместе с вами и плачет, и поет".

Пользователи несколько раз сравнивали девушку с "русалочкой", ведь ее голос многим показался сказочным. Но на этом история не окончилась.

Теперь сирена стала частью ее песни

После того как необычный фрагмент начал разлетаться по сети, этот звук получил вторую жизнь уже в музыке.

Девушка выпустила песню, в которой использовала тот же гул сирены, который стал вирусным в соцсетях.

Звук, ассоциирующийся для украинцев с воздушной тревогой, здесь не просто оставили как документальный фрагмент. Его вписали в музыкальную композицию и превратили в полноценную часть звучания трека.

Не попала в финал "Фабрики зірок" - но еще есть шанс

Несмотря на яркое выступление, 22-летняя певица не прошла в основной состав финалистов "Фабрики зірок". Однако ее история на этом не окончилась.

Сейчас она принимает участие в голосовании за 12-го участника финала, так что окончательно прощаться с ней на проекте еще рано. Именно зрители могут определить, кто получит последнюю путевку в финал.

И пока фанаты "Фабрики зірок" голосуют, ее имя уже активно обсуждается в сети совсем по другой причине.