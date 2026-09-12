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Главная Вкусно Осенний салат из свеклы: простой рецепт с плавленым сыром
Вкусно 12 сентября 2026 · 14:11
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Осенний салат из свеклы: простой рецепт с плавленым сыром

Это блюдо готовится из простых продуктов, но получается очень нежным, сочным и насыщенным
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Осенний салат из свеклы: простой рецепт с плавленым сыром

Салат из свеклы, плавленого творога и яиц (фото: Styler)

Осень - отличное время для простых салатов из сезонных овощей. Один из таких вариантов готовится буквально из нескольких доступных ингредиентов, а чеснок придает ему приятную пикантность.

Styler со ссылкой на видео на странице "Рецепти від Діалі" в Facebook делится простым рецептом салата из свеклы, который легко приготовить для семейного обеда или ужина.

Что нужно для приготовления

Для салата понадобится всего несколько продуктов. Главное - заранее отварить свеклу и яйца, чтобы на приготовление осталось буквально несколько минут

Для салата понадобятся:

  • отварная свекла;
  • плавленый творог;
  • отварные яйца;
  • майонез;
  • чеснок;
  • соль и другие специи – по вкусу.

Обратите внимание, что перед приготовлением свеклу и яйца нужно полностью охладить - тогда салат будет более приятной консистенцией.

Приготовление блюда - простой алгоритм

Свеклу натрите на крупной терке. Отваренные яйца и плавленый сыр также натрите, после чего переложите все в одну миску.

Добавьте пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок. Количество чеснока регулируйте по вкусу.

Заправьте майонезом салат, добавьте соль и любимые специи. Перемешайте все ингредиенты и поставьте салат в холодильник хотя бы на часок, чтобы вкусы успели сочетаться.

Такое блюдо можно подавать и сразу, но если дать ему немного настояться в холодильнике, то вкус будет более выразительным и насыщенным.

бт

Раньше мы подробно рассказывали, как приготовить полезный японский картофельный салат с высоким содержанием белка.

Теги: Свекла Салаты
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