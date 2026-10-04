Головоломка з сірниками: знайдіть помилку на фото та виправте рівність за один хід

Навіть простий приклад на віднімання може змусити замислитися, якщо змінювати його дозволено лише одним способом. У цій головоломці потрібно перекласти один сірник так, щоб неправильна рівність стала правильною.

Styler пропонує розв’язати завдання на зображенні та пояснює, як знайти відповідь.

Що потрібно зробити

На картинці із сірників ви бачите рівняння "6 − 9 = 3". Помилка в обчисленні очевидна, адже якщо від шести відняти дев’ять, отримаємо мінус три.

Однак просто дописати мінус перед відповіддю не можна. За умовою потрібно використати сірники, які вже є на зображенні.

Ваше завдання -перекласти один сірник на інше місце, щоб отримати правильну рівність.

Головоломка із сірниками (фото: Styler)

Під час розв’язання дотримуйтеся таких правил:

Не додавайте нових сірників і не прибирайте наявних

За один хід можна перемістити лише один сірник

Цифри мають залишатися впізнаваними

Знак рівності має зберегтися, перекреслити його й отримати "не дорівнює" - точно не розв’язок цього завдання.

Якщо подумки переставляти сірники незручно, намалюйте приклад на папері окремими рисками.

Як шукати рішення

Перестановка впливає одразу на два місця: там, звідки ви забираєте сірник, одна риска зникає, а там, куди переносите, з’являється. Обидві зміни потрібно перевіряти разом.

Спочатку придивіться, з яких цифр можна забрати одну риску, щоб вони перетворилися на інші цифри. Потім перевірте, куди цей сірник можна додати.

Наприклад, перенести сірник до знака мінус і зробити з нього плюс недостатньо. Після цього потрібно перевірити й число, з якого ви забрали риску, і результат нового обчислення.

Так само не спрацює ідея просто поставити мінус перед трійкою, адже сірник доведеться взяти з іншого місця, а початковий приклад теж зміниться.

Підказка для тих, хто ще шукає відповідь

Зосередьтеся на шістці та дев’ятці. У запропонованому розв’язку змінюються саме ці дві цифри, а знаки віднімання, рівності та трійка залишаються на місцях.

Подумайте, якою цифрою стане дев’ятка без верхнього правого сірника. Потім знайдіть для нього місце в шістці.

Якщо хочете завершити завдання самостійно, зупиніться тут: далі - пояснення відповіді.

Який сірник потрібно перекласти

Візьміть верхній правий вертикальний сірник із дев’ятки. Без нього цифра 9 перетвориться на 5.

Перенесіть його у верхню праву частину шістки, де бракує вертикальної риски. Так цифра 6 стане 8.

У результаті отримаємо: 8 − 5 = 3.

Відповідь на головоломку із сірниками (фото: Styler)

Усі умови виконано: переміщено лише один сірник, жодного не додано й не прибрано, а результат віднімання дорівнює трьом.