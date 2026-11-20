Чорні легінси давно стали базою повсякденного гардероба, але їх не обов'язково поєднувати лише зі спортивними речами. Завдяки правильному взуттю, верхньому одягу та багатошаровості вони можуть мати цілком елегантний вигляд .

Styler з посиланням на поради стилістки Анастасії Крівіцької, опубліковані в дописі на сторінці Instagram , продемонструє новий погляд на звичні чорні легінси.

Легінси з оверсайз-жакетом і високими чоботами

Фахівчиня пропонує побудувати образ на контрасті об'ємного верху та обтислого низу. Щільні чорні легінси можна заправити у високі чоботи-труби на пласкій підошві. Таке поєднання створює цілісний силует і візуально подовжує ноги.

Зверху - подовжена біла сорочка та чорний жакет вільного крою. Випущені з-під піджака манжети додають комплекту невимушеності. А яскраво-червона сумка та шкіряні рукавички бордового відтінку стають виразними кольоровими акцентами.

Чорний монохром з об'ємною шубою

Ще один варіант - зібрати майже весь образ у чорному кольорі. Гольф, легінси та високі шкіряні чоботи створюють єдину вертикаль, а тонкий ремінь із золотою пряжкою підкреслює талію.

Головний акцент - об'ємна шуба зі штучного хутра сіро-бежевого відтінку. Вона врівноважує обтислий низ і додає образу фактурності. Завершити комплект можна темними окулярами, чорною плетеною сумкою та бордовими рукавичками.

Блакитний жакет і легінси для елегантного образу

Легінси можуть стати основою і більш ошатного комплекту. Для цього стилістка пропонує поєднати чорну модель із лаконічними балетками із закритим мисом. Такий варіант підійде для сухої погоди або поїздок автомобілем.

Найпомітніша деталь - подовжений приталений жакет ніжно-блакитного кольору. Акцентована талія та виразна лінія плечей роблять силует структурованим. Доповнять образ невелика чорна сумка-багет і делікатна прикраса на шиї.

Розкльошені легінси зі светром і піджаком

Для повсякденних виходів можна обрати розкльошені донизу легінси. Вони створюють м'якший силует і добре поєднуються з об'ємним верхом.

Основою комплекту стає сірий светр із високим коміром, одягнений поверх білої футболки. Зверху можна накинути темно-синій або чорний піджак чоловічого крою. А замшеве взуття насиченого бордового кольору та містка чорна сумка-тоут додадуть образу фактурності й практичності.

У всіх чотирьох поєднаннях чорні легінси не виглядають спортивним одягом. Секрет - у продуманих пропорціях, багатошаровості та речах, які додають комплекту структури.