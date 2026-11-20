Квіти уві сні часто пов'язують із почуттями, стосунками, новими знайомствами та змінами в житті. Проте навіть гарний букет не завжди є добрим знаком: значення може змінюватися. Все залежить від кольору пелюсток, стану рослин і сюжету сновидіння.
Styler зібрав цікаві трактування з тлумачів Юнга, Міллера та Задкіеля.
До чого сняться живі та зів'ялі квіти
У книзі Густава Міллера Ten Thousand Dreams Interpreted квіти, які розпускаються в саду, символізують задоволення та здобутки, якщо вони яскраві й свіжі. Білі рослини автор пов'язував із сумом, а зів'ялі та мертві - з розчаруваннями й несприятливими обставинами.
Інше трактування пропонує Задкіель у збірці The Universal Dream Book (1923):
- збирати красиві й запашні квіти - до достатку та успіху в починаннях;
- складати з них букет - до щасливого шлюбу;
- бачити, як букет розсипається - до зруйнованих надій;
- бачити зів'ялі квіти - до проблем зі здоров'ям.
Що означає зривати, дарувати або отримувати квіти уві сні
У різних сонниках такі сюжети мають різні значення.
- Збирати квіти - за Задкіелем, це символ достатку та майбутнього успіху. В іншій частині його збірки такий сюжет також пов'язаний із раннім і вдалим шлюбом;
- Отримати букет у подарунок - Міллер трактував отримання букета з різних квітів молодою жінкою як знак численних шанувальників;
- Складати букет - Задкіель пов'язував цей образ із приємним подружнім життям;
- Розсипати квіти - у соннику Задкіеля це несприятливий символ, який означає зруйновані сподівання.
До чого сняться троянди, ромашки та хризантеми
Міллер окремо описував значення деяких квітів.
- Троянди - квітучий кущ дамаських троянд він пов'язував із майбутнім весіллям у родині та здійсненням сподівань. Водночас троянда, яку закоханий дарує або вкладає у волосся коханої, у цьому соннику означає можливий обман.
- Ромашки - букет ромашок символізує сум. Однак прогулянка квітучим ромашковим полем у сонячну погоду має протилежне значення: щастя, здоров'я та добробут.
- Хризантеми - збирати білі квіти означає втрати й розгубленість, а кольорові - приємні зустрічі та події.
Як Фрейд і Юнг пояснювали квіти у сновидіннях
У психоаналітичному підході квіти не мають одного універсального значення.
Зигмунд Фрейд у праці "Тлумачення сновидінь" (1900) розглядав образ квітів у контексті конкретного сну пацієнтки. Букет у цьому прикладі поєднував особисті спогади, асоціації та переживання, пов'язані з подарунками й стосунками. Тому символ потрібно розглядати разом з історією людини, а не окремо від неї.
Карл Юнг також приділяв увагу символічній мові сновидінь. Він розглядав сни як прояви психічного життя, які можуть допомогти краще зрозуміти несвідомі переживання. У його підході важливо враховувати особисті асоціації людини, а не застосовувати готове значення до кожної квітки.
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