Морковные клецки с чесноком и чили: яркий рецепт без мяса и яиц (видео)

Если хочется разнообразить рацион, обратите внимание на этот рецепт морковных галушек. Они готовятся из простых ингредиентов, а благодаря чесноку, чили и соевому соусу имеют насыщенный пикантный вкус.
Как приготовить морковные клецки, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram irenbitesandvibes.
Ингредиенты
- морковь - 400 г
- клейкая рисовая мука - 200-250 г
- соевый соус - 1 ст. л.
- рисовый уксус - 1 ст. л.
- хлопья чили - 1/2 ч. л.
- масло авокадо - 2 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика
- зеленый лук - 2 стебля
- темный соевый соус - по вкусу
- кунжут - по желанию.
Как приготовить
Морковь очистить, нарезать и отварить до мягкости. Измельчите ее блендером или разомните до однородного пюре.
Переложите морковное пюре в миску и добавьте 200 г клейкой рисовой муки. Перемешайте, затем замесите тесто. Если оно остается липким, постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока тесто не станет однородным и не перестанет липнуть в руки.
Отщипывайте небольшие кусочки теста и скатывайте их в шарики. С помощью обратной стороны чайной ложки слегка прижмите каждый шарик, формируя небольшие плоские клецки.
Вскипятите воду в кастрюле и осторожно опустите в нее клецки. Варите, пока они не всплывут на поверхность.
Готовые клецки переложите в миску. Добавьте измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук и хлопья чили.
Разогрейте масло авокадо и осторожно влейте его в чеснок и чили. Добавьте соевый соус и рисовый уксус.
Перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл клецки. По желанию добавьте чуть-чуть темного соевого соуса для более насыщенного цвета и вкуса.
Перед подачей посыпьте зеленым луком и кунжутом.
Как сделать морковные кнопочки вкуснее
- Не добавляйте всю муку сразу. Начните с 200 г и постепенно добавляйте остальное, чтобы тесто не получилось слишком плотным.
- Добавляйте масло горячим. Она поможет раскрыть аромат чеснока и чили. Вливайте ее осторожно, чтобы не обжечься.
- Регулируйте остроту по вкусу. Количество хлопьев чили можно снизить или увеличить в зависимости от желаемой остроты.
- Подавайте сразу. Так они сохранят приятную упругую текстуру, а заправка останется насыщенной.
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