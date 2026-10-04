Морковные клецки с чесноком и чили: яркий рецепт без мяса и яиц (видео)

Если хочется разнообразить рацион, обратите внимание на этот рецепт морковных галушек. Они готовятся из простых ингредиентов, а благодаря чесноку, чили и соевому соусу имеют насыщенный пикантный вкус.

Как приготовить морковные клецки, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram irenbitesandvibes.

Ингредиенты

морковь - 400 г

клейкая рисовая мука - 200-250 г

соевый соус - 1 ст. л.

рисовый уксус - 1 ст. л.

хлопья чили - 1/2 ч. л.

масло авокадо - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

зеленый лук - 2 стебля

темный соевый соус - по вкусу

кунжут - по желанию.

Как приготовить

Морковь очистить, нарезать и отварить до мягкости. Измельчите ее блендером или разомните до однородного пюре.

Переложите морковное пюре в миску и добавьте 200 г клейкой рисовой муки. Перемешайте, затем замесите тесто. Если оно остается липким, постепенно добавляйте оставшуюся муку, пока тесто не станет однородным и не перестанет липнуть в руки.

Отщипывайте небольшие кусочки теста и скатывайте их в шарики. С помощью обратной стороны чайной ложки слегка прижмите каждый шарик, формируя небольшие плоские клецки.

Вскипятите воду в кастрюле и осторожно опустите в нее клецки. Варите, пока они не всплывут на поверхность.

Готовые клецки переложите в миску. Добавьте измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук и хлопья чили.

Разогрейте масло авокадо и осторожно влейте его в чеснок и чили. Добавьте соевый соус и рисовый уксус.

Перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл клецки. По желанию добавьте чуть-чуть темного соевого соуса для более насыщенного цвета и вкуса.

Перед подачей посыпьте зеленым луком и кунжутом.

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