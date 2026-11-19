После лет тайн вокруг актерского состава GTA 6 поклонники наконец-то получили ответ на один из главных вопросов. За Джейсоном Дювалем, одним из двух центральных персонажей игры, стоит американский актер Дилан Рурк, которого раньше можно было увидеть в популярных сериалах.

Кто сыграл Джейсона в GTA 6

Дилан Рурк (Dylan Rourke) - именно это имя последние два года чаще всего называли поклонники Grand Theft Auto, пытаясь выяснить, кто сыграл Джейсона.

И самое интересное, что фанаты могли разгадать секрет Rockstar задолго до официального релиза. Они сравнивали голос Рурка с диалогами персонажа, искали сходство в чертах лица и даже просматривали его старые роли в сериалах.

18 ноября 2026 года нидерландская редакция IGN в рецензии на GTA 6 назвала Рурка исполнителем роли Джейсона, а Мэнни Л. Перес - актрисой, сыгравшей Люсию.

А 19 ноября сами актеры на своих страницах в Instagram подтвердили свое участие в разработке GTA 6.

Кто такой Дилан Рурк

По иронии, в GTA 6 большинство зрителей могли видеть Рурка на экране, даже не запомнив его имени. Он снимался в популярных американских сериалах, но в основном появлялся в отдельных эпизодах.

Рурк родился в Нью-Йорке и более десяти лет строит актерскую карьеру. За это время он успел поработать в телевизионных драмах, комедиях, независимом кино и театре.

Одна из его самых заметных телевизионных работ - сериал "Станция 19", где он сыграл медика Тодда. Персонаж появился в трех эпизодах, а сама история разворачивалась в той же телевизионной вселенной, что и "Анатомия Грей". Кстати, в этом сериале Рурк тоже снимался, но уже в другой роли.

Актер также появлялся в комедии "Американская семейка", криминальной драме "Любовники", фантастическом сериале "Вне времени" и "9-1-1: Одинокая звезда".

А вот в молодежном детективном сериале "In the Vault" ему досталась более продолжительная роль. Рурк появился в семи эпизодах истории о загадочной смерти студента, после которой его одногруппники начинают подозревать друг друга.

Снимался он и в полнометражном кино. В 2021 году вышла спортивная комедия "Send It!" о мире кайтбординга, а в 2023-м – фильм ужасов "Bury the Bride".

Рурк также попробовал себя по другую сторону камеры. В короткометражном фильме "Cupcake" он не только исполнил главную роль, но и написал сценарий и работал над продюсированием.

Дилан Рурк (фото:instagram.com/dylan_rourke)

Чем еще интересен актер Джейсона

В биографии Рурка есть немало неожиданных деталей. К примеру, он имеет опыт работы с классической драматургией, хотя на телевидении его чаще можно было увидеть в современных историях.

На театральной сцене актер играл Геппи Ломана в спектакле "Смерть коммивояжера" по Артуру Миллеру. Также он исполнял роль Медведенка в "Чайке" Антона Чехова.

Отдельное место в его подготовке занимает комедия. Рурк учился импровизации у представителей The Groundlings, Second City и Upright Citizens Brigade - известных американских школ, воспитанники которых работают в кино, комедийных шоу и на телевидении.

В своем профессиональном резюме он отмечает опыт захвата движений или motion capture. Эта технология позволяет записывать движения и мимику реальных актеров, а затем переносить их на цифровых персонажей.

Кроме этого, Рурк имеет опыт озвучивания, каскадерской работы и обладает разными акцентами. Среди его увлечений - баскетбол, скейтбординг, сноубординг и игра на барабане.

Именно упоминание о motion capture в свое время стало одной из причин, почему поклонники обратили на него внимание. К этому добавилась информация о том, что еще в 2019 году актер получил работу над видеоигрой, название которой публично не раскрывалось.

Дилан Рурк (фото:instagram.com/dylan_rourke)

Кого Дилан Рурк сыграл в GTA 6

Джейсон Дюваль - мужчина с непростым прошлым, который хочет наконец жить спокойно, но постоянно оказывается среди людей, зарабатывающих на преступлениях.

Как рассказывает Rockstar Games , Джейсон вырос в окружении мошенников и преступников. В юности он решил изменить свою жизнь и вступил в армию, однако после службы снова вернулся в криминальную среду.

Джеймсон Дюваль (официальный скриншот)

Поселившись в штате Леонида, он начал работать на местных наркоторговцев. Впоследствии в его жизни появилась Люсия Каминес - девушка, с которой он надеется построить лучшее будущее.

Однако вместо спокойной жизни пара оказывается в центре криминальной истории, где им приходится полагаться друг на друга.