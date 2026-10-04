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Главная Гороскопы Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября
Гороскопы 04 октября 2026 · 20:09
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Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября

Главное сейчас - не упустить момент, когда обстоятельства начнут складываться в вашу пользу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября

Какие знаки Зодиака будут счастливы в октябре 2026 (коллаж: Styler)

Некоторых знаков Зодиака на следующей неделе ждет особенно благоприятный период. По словам астролога Кейт Роуз, с 4 по 11 октября трое из них могут почувствовать приток удачи и уверенности в собственных силах.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает подробнее, о ком идет речь.

Важную роль в этом играет Новолуние в Весах, которое будет 10 октября. Этот астрологический период может стать своеобразной точкой для новых планов, желаний и решений. Астролог советует не бояться мечтать масштабно, но перед активными действиями четко определить, к чему именно вы стремитесь.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует больше доверять себе и собственным решениям. Представители знака могут заметить вокруг множество доказательств того, что они способны справиться даже с непростыми задачами.

Прошлые неудачи будут постепенно терять власть над вами, а на смену сомнениям придет уверенность. Именно она поможет Стрельцам решиться на правильный риск и сделать шаг навстречу своим мечтам.

Водолей

Водолеям астролог советует позволить себе немного спонтанности и не пытаться контролировать каждую деталь своей жизни. На этой неделе важно оставаться открытыми для новых планов и возможностей, даже если они появятся неожиданно.

Новолуние в Весах 10 октября может подарить ощущение легкости и помочь больше наслаждаться жизнью. В то же время не стоит торопиться - иногда именно пауза позволяет заметить возможности, которые раньше оставались незаметными.

Весы

Для Весов эта неделя станет временем желаний и новых замыслов. Астролог советует не стесняться говорить о том, чего вы действительно хотите, и позволить себе вернуться к мечтам, которые приносили радость в детстве.

Это может помочь взглянуть на привычные вещи по-новому и вдохновиться на важные изменения. Вера в собственные желания и готовность действовать может стать для Весов источником удачи в ближайшие дни.

Ранее Styler рассказывал о том, что астролог Ария Гмиттер назвала счастливчиков октября 2026.

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