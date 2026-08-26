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Тренды 26 августа 2026 · 15:47
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Что означает имя Наталья: происхождение, характер и тайны, о которых мало кто знает

У этого имени есть несколько форм, а одна деталь часто становится причиной ошибки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Что означает имя Наталья: происхождение, характер и тайны, о которых мало кто знает

26 августа – день ангела Натальи (фото: Getty Images)

Наталья - женское имя, которое украинцы часто слышат, но его буквальное значение знают далеко не все. Они имеют давние латинские корни, а в украинском языке существует рядом с формой Наталя.

Styler разбирался, что на самом деле означает это имя, когда Натальи празднуют день ангела и какие черты характера им традиционно приписывают.

Что на самом деле означает имя Наталья

Имя Наталья происходит от латинского Natalia - женской формы имени Natalis. Его связывают с латинским natalis - "родной", "связанный с рождением".

Поэтому значение имени чаще всего передается как "рожденная" , "та, которая связана с рождением". В отдельных трактовках его также связывают с Рождеством - через латинское выражение dies natalis.

К украинскому языку имя пришло через греческое и церковнославянское посредничество.

Долгое время украинские женщины не употребляли массово это имя. Сделал его популярным писатель Иван Котляревский, используя в лирической пьесе "Наталка Полтавка".

Наталья или Наталия: как правильно

На русском нормативные формы - Наталья и Наталия. Словари фиксируют их как женские имена, хотя у конкретного человека имя именно такое, как записано в его документах.

Какой характер приписывают Наталье

Связь имени с характером человека научно не доказана, поэтому все подобные характеристики следует воспринимать как традиционные или эзотерические трактовки.

В таких описаниях Наталью часто называют эмоциональной, независимой и решительной. Ей приписывают способность настаивать на своем, защищать близких и вместе с тем очень остро переживать критику или несправедливость.

Еще одна черта, которую традиционно связывают с этим именем, - целеустремленность. Если Наталья действительно чего-нибудь хочет, ее сложно убедить отказаться от замысла.

Когда Наталья празднует день ангела

В календаре Православной церкви Украины день памяти святой мученицы Натальи Никомидийской, супруги мученика Адриана Никомидийского, - 26 августа. По старому календарю этот праздник приходил на 8 сентября.

Святая Наталья жила в Никомидии и поддерживала своего мужа Адриана во время его мученических испытаний. Именно поэтому в церковной традиции ее упоминают вместе со святым Адрианом.

В течение года у Натальи есть еще несколько дней ангела:

  • 9 марта
  • 18 марта
  • 1 сентября
  • 29 декабря.

Как ласково называть Наталью

Для имени Наталья существует немало нежных форм. Среди них - Ната, Натуся, Наталочка, Наташа, Наташа, Таля, Талочка. Такие формы зафиксированы, в частности, в словаре-справочнике имен собственных.

В повседневном общении также можно услышать Наталья и Наталия.

Известные украинки с именем Наталья

Имя Наталья хорошо известно украинской культуре и медийному пространству. Среди известных украинок:

  • Наталья Могилевская - певица, продюсер
  • Наталья Сумская - актриса театра и кино
  • Наталка Денисенко - актриса
  • Наталья Жижченко (ONUKA) - певица и музыкант
  • Наталья Бучинская - украинская певица.

Какой муж подходит Наталье по имени

Если верить популярной эзотерической трактовке, Наталье хорошо подходят мужчины, которые уважают ее самостоятельность и не пытаются постоянно контролировать партнершу.

Чаще всего в таких описаниях упоминают Александра, Андрея, Дмитрия, Максима и Сергея. В то же время это лишь развлекательная интерпретация: совместимость людей нельзя достоверно определить по именам.

Счастливый день и цвет Натальи

В популярных эзотерических трактовках пятницу называют благоприятным днем для Натальи, а среди "счастливых" цветов вспоминают голубой, белый и зеленый.

Ранее Styler писал, какие украинские женские имена притягивают счастье и защищают от неудач.

Теги: Имена
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