Витвицкая впервые, а Федишин в третий раз: какие украинские звезды скоро станут мамами

Некоторые украинские знаменитости сейчас готовятся к важному событию - рождению детей. Соломия Витвицкая и Мила Сивацкая уже совсем скоро станут мамами, а жена Остапчука 26 августа объявила о второй беременности .

Styler рассказывает, кто еще ждет пополнения в семье и когда именно.

Екатерина и Владимир Остапчуки

В семье Остапчуков ожидается пополнение. 26 августа супруги объявили, что ждут еще одного ребенка, опубликовав совместное видео.

"Наша благословенная маленькая семья +1", - лаконично написали они.

Екатерина также рассказала, что уже знает пол будущего ребенка и в ближайшие дни планирует поделиться этой информацией с подписчиками.

Для супругов это будет второй общий ребенок. Они уже воспитывают сына Тимофея, которому в декабре исполнится два года.

К слову, еще в июле 26-летняя Екатерина говорила, что хочет по меньшей мере троих детей. По ее словам, материнство - это непросто, но любовь к детям того стоит.

В настоящее время семья живет в Канаде. В начале июня Остапчуки вместе с сыном переехали в Монреаль, где арендовали дом и приобрели автомобиль.

Кстати, Владимир является многодетным отцом. Его старшие дети от первого брака с Еленой Войченко проживают в Торонто. После переезда он получил возможность чаще видеться с дочерью Эмилией и сыном Эваном.

Ирина Федишин

19 августа о беременности объявила 39-летняя певица Ирина Федишин. Артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировала округлый животик и сообщила, что вместе с мужем Виталием Човником ждет третьего ребенка.

"Время открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше", - написала Федишин.

Певица призналась, что проживает особый и счастливый момент уже в третий раз. Она также отметила, что роды уже не за горами.

Ирина и Виталий в браке 20 лет, они воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега. Пол будущего ребенка пара пока не раскрывает.

Примечательно, что еще в апреле 2026 года Федишин говорила о возможном пополнении в семье. Тогда она рассказывала, что ее муж мечтает о дочери.

Мила Сивацкая

Украинская актриса Мила Сивацкая готовится впервые стать мамой. О беременности она объявила еще в апреле, опубликовав стильное видео с округлым животиком и лаконичной надписью "+1".

Впоследствии актриса рассекретила, что вместе с мужем Сергеем ждет дочь. Пока Сывацкая находится на последних неделях беременности, и пополнение может произойти со дня на день.

Пара познакомилась случайно в аэропорту Жуляны. Мила и Сергей поженились в 2024 году, а в конце того же года переехали жить в Испанию.

Сивацкая известна по ролям в украинских сериалах и фильмах, в частности "Нити судьбы", "Хороший парень", "Гарант" и "Последний богатырь". В детстве она также занималась спортивными бальными танцами и участвовала в музыкальных телепроектах.

Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Соломия Витвицкая

46-летняя телеведущая Соломия Витвицкая впервые станет мамой. Вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, она ожидает рождения сына уже в сентябре.

О беременности Витвицкая сообщила в апреле 2026 года. Для телеведущей эта новость стала приятной неожиданностью - по ее словам, о беременности она узнала почти на третьем месяце.

Впоследствии Соломия и Алексей рассказали, что ждут мальчика. Имя для будущего сына пара пока не выбрала.

В июне влюбленные официально стали супругами. Камерную свадьбу они устроили на Закарпатье в кругу самых близких людей.

История их отношений началась с общего волонтерского дела. Алексей, который после начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ, обратился к Витвицкой за помощью для своего подразделения. Так и завязалось их общение, которое вскоре переросло в романтические отношения.

Телеведущая наслаждается беременностью в 46 лет (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Екатерина Тышкевич

Актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк готовятся впервые стать родителями. О беременности супруги сообщили в июне, а пол ребенка они уже знают - пара ждет мальчика.

По словам Тышкевич, беременность наступила почти сразу после того, как они сознательно решили стать родителями. Супруги заранее подготовились к этому шагу, в частности, приобрели дом и обустроили место для будущей детской комнаты.

Начало беременности оказалось непростым: на восьмой неделе Екатерина пережила сильное кровотечение и провела неделю в больнице. По ее словам, беременность протекает хорошо, а рождение ребенка ожидается в середине осени.

Тышкевич и Томусяк вместе с 2015, а в 2019-м официально поженились. Широкую популярность актрисе принесла главная роль в сериале "Бессмертник".

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych )