UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:19 Полезное
Больше, чем просто красота: три неочевидных качества, которые мужчины ищут в отношениях
18:10 Люди
Родился не в Украине, но выучил язык: Суханов объяснил, почему для него это принципиально
16:51 Полезное
Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядом
16:07 Гороскопы
Что на самом деле означает змея во сне: 10 неочевидных толкований
14:47 Тренды
Чем выше воротник, тем короче сережки: стилистка назвала правило, которое спасет ваш образ
14:03 Полезное
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью
13:20 Люди
Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами
12:55 Полезное
Черная плесень в ванной: действенные методы, которые быстро уберут ее без дорогих средств
12:06 Гороскопы
Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака
11:07 Люди
Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице
Все новости
Главная Полезное Больше, чем просто красота: три неочевидных качества, которые мужчины ищут в отношениях
Полезное 27 августа 2026 · 18:19
Add as a preferred source on Google

Больше, чем просто красота: три неочевидных качества, которые мужчины ищут в отношениях

Каких трех черт на самом деле больше всего не хватает мужчин
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Больше, чем просто красота: три неочевидных качества, которые мужчины ищут в отношениях

Три черты, которые любят мужчины в женщинах (фото сгенерированное ИИ)

Сегодня мужчины ищут не просто спутницу, а полноценного партнера. За внешней уверенностью часто скрывается потребность в глубокой эмоциональной связи.

О трех особых чертах, дефицит которых чаще всего испытывают мужчины в современных отношениях, рассказывает Styler.

Эмоциональная безопасность и отсутствие постоянной критики

Современный мир требует от мужчин постоянной конкуренции и достижений на работе или в бизнесе. Поэтому дом должен оставаться местом абсолютной эмоциональной безопасности.

Больше мужчинам не хватает умения женщины быть поддержкой без осуждения. Когда вместо фразы "Я же тебе говорила" партнерша говорит "Мы с этим справимся", это создает невероятно крепкую связь.

Мужчины ценят женщин, с которыми можно поделиться сомнениями или страхами, не боясь выглядеть слабыми или получить порцию критики.

Легкость и умение наслаждаться моментом

В постоянной гонке за идеальностью (идеальный дом, идеальная фигура, идеальные дети) многие женщины теряют способность просто расслабиться. Мужчинам часто не хватает рядом той же "легкости".

Это не о безответственности, а об умении посмеяться над неудачной шуткой, спонтанно сорваться на вечернюю прогулку или просто посмотреть фильм в разбросанной кровати, не думая о немытой посуде.

Способность женщины быть счастливой "здесь и сейчас" действует на мужчин как магнит и снимает с них бремя постоянной ответственности за настроение партнерши.

Искренняя инициативность (не только по праздникам)

Традиционно считается, что инициатива в отношениях должна исходить от мужчины - от планирования свиданий до первых шагов к примирению. Однако мужчины признаются, что очень не хватает женской инициативности.

Когда женщина сама предлагает маршрут для выходных, первой подходит обнять после тяжелого дня или неожиданный мелкий сюрприз без повода, это дает мужчине главное - ощущение, что он желателен и ценен, а отношения нужны обоим одинаково.

Взгляд семейного психолога

Известный американский психолог и ведущий исследователь семейных кризисов Джон Готтман в своих многолетних трудах отмечает: современные мужчины испытывают острый дефицит именно эмоционального принятия.

"Настоящая близость строится не на идеальном быту или облике, а на умении партнеров быть эмоциональным укрытием друг для друга. Мужчина, не чувствующий себя принятым дома, автоматически закрывается", - отмечает специалист.

По словам Готтмана, именно жесткая критика (восприятие мужчины как "проекта для улучшения") и обесценение его усилий становятся главными разрушителями большинства современных браков.

Ранее Styler рассказывал о 4 тревожных сигналах в начале отношений, которые категорически нельзя игнорировать.

Теги: Женщины Мужчины
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами Люди Мама Кевина, консьерж и не только: яркие актеры из "Один дома", которых уже нет с нами
Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака
Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака Гороскопы
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью Полезное
Больше интересного
Календарь магнитных бурь на сентябрь: самые опасные дни первого месяца осени Календарь магнитных бурь на сентябрь: самые опасные дни первого месяца осени Людмила Жукова · 27 августа 2026, 10:14
Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице Наталия Крижановская · 27 августа 2026, 11:07
От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников Наталия Крижановская · 26 августа 2026, 19:09
Родился не в Украине, но выучил язык: Суханов объяснил, почему для него это принципиально Родился не в Украине, но выучил язык: Суханов объяснил, почему для него это принципиально Катерина Собкова · 27 августа 2026, 18:10