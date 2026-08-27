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Полезное 27 августа 2026 · 14:03
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Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью

Как правильно поливать растения и когда стоит окончательно остановиться
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Не совершайте эту ошибку перед зимой: эксперты объяснили, нужно ли поливать сад осенью

Когда следует закончить поливать сад (фото сгенерированное ИИ)

В разгар лета ежедневный полив сада и огорода кажется абсолютной необходимостью. Но когда температура начинает падать, многие садоводы резко прекращают увлажнять почву. Специалисты уверяют: это большая ошибка, которая может навредить вашим растениям.

Нужно ли поливать сад с наступлением осени, рассказывает Styler со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Когда растения могут обойтись без вашей помощи

Даже если на улице уже не жарко и растения прекратили активный видимый рост, их корневая система продолжает развиваться, пока температура почвы остается благоприятной.

Осенний полив особенно важен для недавно высаженных деревьев, кустов и новых газонов, ведь вода необходима для формирования крепких корней перед зимой.

Полив осенью не должно быть ежедневной рутиной. Вы можете смело отложить воронку и шланг в нескольких случаях:

  • Если осень показалась дождевой и почва остается влажной в зоне залегания корней, дополнительная вода не нужна.
  • Многолетние культуры и деревья, растущие на вашем участке уже не первый год, обычно имеют достаточно глубокие корни, чтобы самостоятельно добывать влагу.

Как и когда правильно поливать осенью

Снижение температуры означает, что вода испаряется гораздо медленнее. Поэтому график полива должен кардинально измениться:

Ориентируйтесь на почву, а не на календарь . Вместо того чтобы поливать сад по жесткому расписанию, проверяйте состояние земли. Если на глубине нескольких сантиметров она влажная - полив следует пропустить.

Поливайте исключительно утром. Это самое лучшее время для осеннего полива. Вода успеет впитаться, а листья просохнуть до вечернего понижения температуры, что убережет растения от грибковых заболеваний.

Не заливайте участок. Цель состоит в том, чтобы доставить влагу к корням, а не создать постоянно мокрое болото, в котором корни начнут гнить.

Секрет мульчирования и проверка почвы

Чтобы уменьшить потребность в осеннем поливе и дополнительно защитить растения от первых холодов, используйте мульчу. Слой опавших листьев, соломы или древесной коры толщиной 5-7 см вокруг стволов деревьев и кустов поможет удержать влагу в земле и создаст "одеяло" для корневой системы.

Как проверить, нужна ли вода? Используйте правило "древесной палочки". Вонзите обычную деревянную шпажку или палочку в землю на глубину 10-15 см. Если она получается грязной и влажной - полив не нужен . Если сухой - пора увлажнить почву.

Когда следует окончательно остановиться?

Многие считают, что полив нужно прекращать после первых заморозков. Однако эксперты возражают: если после заморозка наступает сухой период, недавно высаженные растения все еще будут нуждаться в влаге.

Окончательным сигналом для прекращения полива является промерзание грунта. Когда земля стабильно замерзает и становится жесткой, дополнительный полив теряет всякий смысл, ведь корни уже не способны впитывать замерзшую воду.

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Теги: Сад и огород
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