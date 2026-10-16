Очистка кухонной вытяжки: как эффективно отмыть от жира и не повредить фильтры

Липкий налет на кухонной вытяжке не следует оттирать металлической губкой: вместе с жиром можно повредить поверхность. Для очистки корпуса обычно достаточно мягкой ткани и жидкого моющего средства, а съемные фильтры нуждаются в отдельном уходе.

Styler собрал рекомендации производителей по выбору моющих средств, уходу за съемными деталями и частоте очистки.

Что сделать перед мытьем вытяжки

Выключите плиту и вытяжку и дождитесь охлаждения корпуса и фильтров. Перед очисткой необходимо отсоединить прибор от электросети. Съемные детали извлекайте по инструкции к своей модели.

После снятия фильтров уберите жир из доступных участков корпуса хорошо отжатой мягкой тканью с раствором для мытья посуды. Не допускайте попадания воды в электрические компоненты.

Не используйте пароочиститель: пар может добраться до электрических деталей и привести к короткому замыканию.

Чем отмыть корпус от жира

Для наружных поверхностей Samsung рекомендует мягкую ткань, например микрофибру, и небольшое количество жидкого моющего средства.

Нанесите средство на ткань и осторожно протрите загрязнение. Очищайте поверхность из нержавеющей стали вдоль текстуры металла. Затем вытрите насухо чистой мягкой салфеткой. Если жир остался, повторите очищение.

Металлические губки, абразивные материалы, хлорсодержащие и спиртовые очистители производитель использовать не рекомендует: они могут повредить поверхность и элементы управления.

После снятия фильтров уберите жир из доступных участков корпуса хорошо отжатой мягкой тканью с раствором для мытья посуды. Не допускайте попадания воды в электрические компоненты.

Как вымыть жировой фильтр

Нижеприведенные шаги подходят для многоразовых металлических фильтров, которые производитель позволяет мыть. Одноразовые волокнистые жировые вставки заменяют.

Если инструкция к вашей модели не предусматривает другого способа, можно воспользоваться последовательностью, рекомендованной Bosch :

1. Снимите фильтр по инструкции. Осторожно освободите его из креплений, поддерживая снизу.

2. Замочите примерно на 10 минут в горячей воде со средством для мытья посуды.

3. Очистите мягкой нейлоновой щеткой размягченный жир, не деформируя сетку.

4. Тщательно промойте водой и полностью высушите. После этого установите фильтр обратно.

Если требуется специальный обезжириватель, проверьте, разрешен ли он для материала вашего фильтра. Обозначение для кухни само по себе не означает, что средство подходит для любой металлической детали.

Как часто мыть фильтр и можно ли использовать посудомойку

Elica советует очищать металлические жировые фильтры примерно раз в месяц при обычном использовании. Если каждый день готовите на сильном огне, уход может потребоваться чаще.

Мытье в посудомоечной машине возможно, если это разрешено инструкцией к фильтру. К примеру, для своих алюминиевых фильтров Elica рекомендует низкотемпературный режим. Универсальной температуры для всех моделей нет, поэтому выбирать горячую программу наугад не стоит.

Не ждите, пока сетка покроется толстым слоем жира: он ухудшает прохождение воздуха и повышает риск возгорания. Деформированный или поврежденный фильтр следует заменить.

Можно ли мыть угольные фильтры

Угольные фильтры используются в режиме рециркуляции, когда вытяжка возвращает очищенный воздух в кухню. Они задерживают запахи, но способ ухода зависит от определенного типа.

Electrolux объясняет разницу:

Одноразовые угольные фильтры. Их не очищают, а заменяют. К примеру, для OdourClean производитель указывает интервал 4-6 месяцев в зависимости от использования.

Их не очищают, а заменяют. К примеру, для OdourClean производитель указывает интервал 4-6 месяцев в зависимости от использования. Возобновляемые фильтры. Для отдельных моделей предусмотрена мойка с последующей сушкой или восстановление в духовке. Способ, температуру и периодичность проверяйте в инструкции к этому фильтру.

Возобновляемые фильтры также нуждаются в замене: для OdourClean Plus производитель указывает общий срок службы 2-3 года, а для OdourClean Pro - до 5 лет при должном уходе.

Не замачивайте и не прогревайте угольный фильтр, пока не выясните его тип.