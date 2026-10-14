Как отмыть жир и пригоревшую еду в мультипечи: уход за корзиной, чашей и нагревательным элементом

Жир и остатки пищи в мультипечи не следует оттирать металлической губкой или соскребать ножом. Для обычной очистки съемных деталей достаточно теплой воды, средства для мытья посуды и мягкой губки. В то же время нагревательный элемент требует еще более осторожного ухода.

Styler рассказывает, как правильно помыть чашу и корзину, очистить внутреннюю часть мультипечи и не повредить антипригарное покрытие.

Что проверить перед очисткой мультипечи

Перед мойкой найдите рекомендации производителя для своей модели. Убедитесь, какие детали можно снимать, замачивать и мыть в посудомоечной машине.

Выключите прибор, извлеките вилку из розетки и дождитесь полного охлаждения.

Как предостерегает производитель Frigidaire , корпус, кабель питания и вилку нельзя погружать в воду или другую жидкость.

Как помыть чашу и корзину

В официальных рекомендациях Philips для очистки съемных деталей с антипригарным покрытием советуют использовать горячую воду, жидкое моющее средство и мягкую губку.

Последовательность очистки:

Выньте остывшую чашу, корзину и съемную решетку или вставку, если она есть. Уберите крошки и свободные остатки пищи, не соскребая их с покрытия. Промойте детали водой со средством для посуды. Используйте мягкую сторону губки без абразивного слоя. Тщательно промойте чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Высушите детали чистым полотенцем или оставьте до полного высыхания.

Как убрать пригоревшие остатки

Если еда прилипла ко дну чаши, Philips рекомендует налить в нее горячую воду со средством для мытья посуды и оставить на 5-10 минут.

Замачивание поможет размягчить загрязнение, после чего можно осторожно убрать мягкой губкой.

Для своей модели проверьте, позволяет ли производитель замачивания съемных деталей.

Как очистить корпус и нагревательный элемент

Наружный корпус мультипечи протирайте мягкой влажной тканью. Не подставляйте устройство под струю воды и не допускайте попадания жидкости в электрические компоненты.

Особое внимание уделите нагревательному элементу, возле которого могут скапливаться крошки и жир.

На официальном сайте Tefal в разделе ухода за Dual Easy Fry 8,3 л производитель рекомендует:

дождаться охлаждения прибора;

протирать внутреннюю часть и нагревательный элемент влажной губкой или тканью;

мыть съемные детали вручную горячей водой со средством для посуды;

не использовать агрессивные очистители и абразивные материалы.

Эти рекомендации касаются указанной модели Tefal. Для других мультипечей способ очистки нагревательного элемента может отличаться.

Не пытайтесь самостоятельно снимать нагревательный элемент или очищать труднодоступные части острыми предметами.

Перед повторным включением убедитесь, что съемные детали и внутренняя часть мультипечи, в частности зона нагревательного элемента, полностью высохли.

Можно ли мыть корзину в посудомоечной машине

Только если изготовитель позволяет это для конкретной детали. Корзина, решетка и другие аксессуары могут иметь разные требования к очистке.

К примеру, на официальном сайте Instant Pot указано, что корзину мультипечи Vortex 6QT можно мыть в посудомоечной машине, но размещать ее нужно на верхней полке.

В то же время, такое разрешение не распространяется автоматически на другие модели. Даже если детали пригодны для посудомоечной машины, для бережного ухода за антипригарным покрытием можно выбирать ручную мойку мягкой губкой и средством для посуды.

Если изготовитель не подтверждает возможность мытья конкретной детали в посудомоечной машине, лучше очищать ее вручную.

Чем нельзя чистить антипригарное покрытие

В рекомендациях COSORI производитель предупреждает использование абразивных материалов, агрессивных очистителей и некоторых домашних способов удаления запахов.

Чтобы не повредить мультипечь:

Не используйте металлические губки, ножи и скребки.

Не используйте абразивные порошки и жесткие щетки.

Не используйте средства для духовок и сильные обезжириватели .

. Не распыляйте очистители прямо внутрь прибора.

Не нагревайте уксус, лимонный сок или другие кислотные смеси в чаше .

Если после мытья остались загрязнения, не пытайтесь удалить их более сильным трением. Убедитесь, какие дополнительные средства разрешены для вашей модели.

Если антипригарное покрытие отслаивается, прекратите использование поврежденной детали и обратитесь к производителю или сервисному центру по замене.

Как часто нужно очищать мультипечь

Корзину, чашу и другие съемные детали, контактирующие с едой, рекомендуется мыть после каждого использования.

При очищении также проверяйте:

не остались ли крошки под съемной решеткой;

нет ли жира на внутренних стенках;

не накопились остатки пищи вблизи нагревательного элемента.

Очищайте внутреннюю часть при необходимости в соответствии с рекомендациями производителя. Не оставляйте жир и крошки накапливаться, поскольку во время последующего нагревания они могут вызвать неприятный запах или дым.

После очистки дайте всем вымытым деталям и внутренним поверхностям полностью высохнуть.