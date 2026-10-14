Як відмити жир і пригорілу їжу в мультипечі: догляд за кошиком, чашею та нагрівальним елементом

Жир і залишки їжі в мультипечі не варто відтирати металевою губкою або зішкрібати ножем. Для звичайного очищення знімних деталей достатньо теплої води, засобу для миття посуду та м'якої губки. Водночас нагрівальний елемент потребує ще більш обережного догляду.

Styler розповідає, як правильно помити чашу та кошик, очистити внутрішню частину мультипечі та не пошкодити антипригарне покриття.

Що перевірити перед очищенням мультипечі

Перед миттям знайдіть рекомендації виробника для своєї моделі. Перевірте, які деталі можна знімати, замочувати та мити в посудомийній машині.

Вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки та дочекайтеся повного охолодження.

Як застерігає виробник Frigidaire , корпус, кабель живлення та вилку не можна занурювати у воду чи іншу рідину.

Як помити чашу та кошик мультипечі

В офіційних рекомендаціях Philips для очищення знімних деталей з антипригарним покриттям радять використовувати гарячу воду, рідкий засіб для миття посуду та м'яку губку.

Послідовність очищення:

Вийміть охололу чашу, кошик і знімну решітку або вставку, якщо вона є. Приберіть крихти та вільні залишки їжі, не зішкрібаючи їх із покриття. Помийте деталі водою із засобом для посуду. Використовуйте м'який бік губки без абразивного шару. Ретельно промийте чистою водою, щоб видалити залишки мийного засобу. Висушіть деталі чистим рушником або залиште до повного висихання.

Як прибрати пригорілі залишки

Якщо їжа прилипла до дна чаші, Philips рекомендує налити в неї гарячу воду із засобом для миття посуду та залишити на 5-10 хвилин.

Замочування допоможе розм'якшити забруднення, після чого їх можна обережно прибрати м'якою губкою.

Для своєї моделі перевірте, чи дозволяє виробник замочування знімних деталей.

Як очистити корпус і нагрівальний елемент

Зовнішній корпус мультипечі протирайте м'якою вологою тканиною. Не підставляйте прилад під струмінь води та не допускайте потрапляння рідини в електричні компоненти.

Особливу увагу приділіть нагрівальному елементу, біля якого можуть накопичуватися крихти та жир.

На офіційному сайті Tefal у розділі догляду за Dual Easy Fry 8,3 л виробник рекомендує:

дочекатися охолодження приладу;

протирати внутрішню частину та нагрівальний елемент вологою губкою або тканиною;

мити знімні деталі вручну гарячою водою із засобом для посуду;

не використовувати агресивні очищувачі та абразивні матеріали.

Ці рекомендації стосуються зазначеної моделі Tefal. Для інших мультипечей спосіб очищення нагрівального елемента може відрізнятися.

Не намагайтеся самостійно знімати нагрівальний елемент або очищувати важкодоступні частини гострими предметами.

Перед повторним увімкненням переконайтеся, що знімні деталі та внутрішня частина мультипечі, зокрема зона нагрівального елемента, повністю висохли.

Чи можна мити кошик у посудомийній машині

Лише якщо виробник дозволяє це для конкретної деталі. Кошик, решітка та інші аксесуари можуть мати різні вимоги до очищення.

Наприклад, на офіційному сайті Instant Pot зазначено, що кошик мультипечі Vortex 6QT можна мити в посудомийній машині, але розміщувати його потрібно на верхній полиці.

Водночас такий дозвіл не поширюється автоматично на інші моделі. Навіть якщо деталі придатні для посудомийної машини, для дбайливого догляду за антипригарним покриттям можна обирати ручне миття м'якою губкою та засобом для посуду.

Якщо виробник не підтверджує можливість миття конкретної деталі в посудомийній машині, краще очищувати її вручну.

Чим не можна чистити антипригарне покриття

У рекомендаціях COSORI виробник застерігає від використання абразивних матеріалів, агресивних очищувачів та деяких домашніх способів видалення запахів.

Щоб не пошкодити мультипіч:

Не використовуйте металеві губки, ножі та скребки.

Не застосовуйте абразивні порошки та жорсткі щітки.

Не використовуйте засоби для духовок і сильні знежирювачі .

. Не розпилюйте очищувачі безпосередньо всередину приладу.

Не нагрівайте оцет, лимонний сік або інші кислотні суміші в чаші.

Якщо після миття залишилися забруднення, не намагайтеся видалити їх сильнішим тертям. Перевірте, які додаткові засоби дозволені для вашої моделі.

Якщо антипригарне покриття відшаровується, припиніть використання пошкодженої деталі та зверніться до виробника або сервісного центру щодо заміни.

Як часто потрібно очищувати мультипіч

Кошик, чашу та інші знімні деталі, які контактують із їжею, рекомендується мити після кожного використання.

Під час очищення також перевіряйте:

чи не залишилися крихти під знімною решіткою;

чи немає жиру на внутрішніх стінках;

чи не накопичилися залишки їжі поблизу нагрівального елемента.

Внутрішню частину очищуйте за потреби відповідно до рекомендацій виробника. Не залишайте жир і крихти накопичуватися, оскільки під час наступного нагрівання вони можуть спричиняти неприємний запах або дим.

Після очищення дайте всім вимитим деталям і внутрішнім поверхням повністю висохнути.