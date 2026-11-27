В День святого Николая дети могли находить под подушкой не только сладости, но и яблоки, орехи или несколько тонких веточек, перевязанных лентой.

Styler расскажет, откуда взялась традиция оставлять непослушным детям розги, всегда ли она означала отсутствие подарка и что еще могло стать символическим напоминанием о поведении.

Почему на Николая начали класть детям розги

Обычай дарить детям подарки на Николая в Украине, по данным Энциклопедии современной Украины, происходит из средневековой Германии. Оттуда он распространился в Австрию, Нидерланды, Чехию, Словакию и Польшу, а вскоре, вероятно, попал и на украинские земли.

В Германии дети находили подарки в новых или починенных и начищенных старых ботинках. Среди гостинцев были орехи, сухофрукты и особенные сладкие хлебцы, иногда - школьные принадлежности и игрушки. А те, кто в течение года не слушался родителей, могли получить розги.

В то же время розга не связана непосредственно с жизнью святого Николая. Настоятель Свято-Михайловского кафедрального гарнизонного собора Владимир Гладковский объяснял, что люди сами добавили этот элемент к традиции. Розга стала символическим напоминанием о том, что ребенку следует исправить свое поведение.

Всем ли непослушным детям клали именно розгу

Нет, единого правила не было. Нравы могли отличаться даже в пределах одной местности.

К примеру, специалист по народоведению Николай Лысенко рассказал "Суспільному" о традиции, которую помнит с детства на Каневщине. Его мать клала детям под подушку яблоки или орехи. А если брат Федор вел себя невежливо, мог найти там пять тонких кленовых веточек, связанных лентой.

Еще одним символом был уголек. По словам народоведа, в Каневщине его также могли положить ребенку под подушку. Она означала, что нужно исправиться.

Интересно также, что розга не обязательно означала отсутствие подарка. Владимир Гладковский отметил, что ребенок мог найти под подушкой гостинец и дополнительно розгу - как напоминание о своем поведении.

Что дарили детям на Николая в Европе

Исторические источники вспоминают разные подарки, которые дети получали на этот праздник в европейских странах. По данным Энциклопедии современной Украины, среди них были орехи, сухофрукты, сладкие хлебцы, школьные принадлежности и изредка игрушки.

В то же время историкиня Стефания Демчук также рассказывала "Суспільному" о куклах, сладостях и фигурном печенье в виде зверюшек или самого святого Николая. А на картине нидерландского художника Яна Стена "Приход Святого Николая" можно увидеть плачущего ребенка за то, что вместо желаемого подарка получила наказание.

Какие приметы связывали с праздником Николая

В народном календаре зимний Николай был важной датой для наблюдений за погодой. За ней пытались предсказать, каким будет Рождество и уродит ли в следующем году овес.

В Энциклопедии современной Украины зафиксированы следующие приметы:

"Какой час на Николая, такой будет и на Рождество" - такое поверье было в Карпатской Украине.

"Как на Николая иней, будет овес" - так говорили на Волыни, связывая изморозь с будущим урожаем.

Были и обычаи, не связанные с погодой. Эксперты отмечают, что Николая пытались не ссориться и не говорить плохих слов. Также в этот день считали важным помогать нуждающимся.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что розги - не часть церковной жизни святого Николая, а элемент народной традиции, который со временем приобрел воспитательное значение.

А то, что именно ребенок находил под подушкой - гостинец, кленовые веточки или уголек - зависело уже от обычая конкретной семьи.