В каком порядке смотреть "Звездные войны" в 2026 году: по сюжету или по дате выхода

В 2026 году вселенная "Звездных войн" пополнилась новыми историями, а Lucasfilm уже готовит следующие премьеры. В то же время из-за многочисленных фильмов и сериалов зрителям непросто разобраться в их хронологии.

Styler рассказывает, с чего начать просмотр саги, куда вписываются спинофы и какие новинки выйдут в 2027 году.

С какого фильма начать смотреть "Звездные войны"

Первый фильм франшизы вышел в 1977 году, но впоследствии получил название "Эпизод IV: Новая надежда". Поэтому порядок выхода лент не совпадает с хронологией событий.

Если вы знакомитесь с сагой впервые, лучше смотреть основные фильмы по дате выхода:

Эпизоды IV, V, VI - оригинальная трилогия (1977-1983).

Эпизоды I, II, III - трилогия приквелов (1999-2005).

Эпизоды VII, VIII, IX - трилогия продолжений (2015-2019).

Такой порядок позволяет постепенно знакомиться с персонажами и сохранить сюжетные сюрпризы оригинальной трилогии.

Если же хочется проследить историю от более ранних событий, можно выбрать сюжетную хронологию: эпизоды I, II, III, затем IV, V, VI и в конце VII, VIII, IX.

Для понимания основной истории семьи Скайуокеров этих девяти фильмов достаточно. Однако отдельные фильмы и сериалы рассказывают о событиях между ними.

Согласно официальному путеводителю StarWars, хронологический порядок игровых фильмов по состоянию на 2026 год таков:

Эпизод I: Скрытая угроза. Эпизод II: Атака клонов. Эпизод III: Месть ситхов. Соло: Звездные войны. История. Бунтарь один. Звездные войны. История. Эпизод IV: Новая надежда. Эпизод V: Империя наносит ответный удар. Эпизод VI: Возвращение джедая. Мандалорец и Грогу. Эпизод VII: Пробуждение силы. Эпизод VIII: Последние джедаи. Эпизод IX: Скайуокер. Восхождение.

В этот список не включены анимационные фильмы и сериалы. Также в нем нет проектов, премьеры которых только запланированы.

Какие спиноффы стоит посмотреть и в каком порядке

Кроме основной саги, во вселенной "Звездных войн" есть истории, посвященные отдельным персонажам и событиям. Некоторые из них напрямую связаны с известными фильмами.

"Андор" - перед "Новой надеждой"

В мае 2025 года завершился второй сезон сериала "Андор" с Диего Луной в главной роли. Он рассказывает о становлении повстанческого движения и пути Кассиана Андорра к борьбе с Галактической Империей.

По информации Lucasfilm, сериал является приквелом "Бунтаря один", события которого непосредственно предшествуют четвертому эпизоду.

Рекомендуемый порядок просмотра:

"Андор" - два сезона. "Бунтарь один. Звездные войны. История". "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда".

Эти три истории позволяют проследить развитие восстания и события, предшествовавшие оригинальной трилогии.

"Мандалорец и Грогу" - после шестого эпизода

22 мая 2026 года вышел фильм "Мандалорец и Грогу" режиссера Джона Фавро. Педро Паскаль вернулся к роли охотника за головами Дина Джарина, отправляющегося в новое приключение вместе с Грогу.

События происходят после падения Галактической Империи, когда Новая Республика пытается восстановить порядок. Лента расположена между шестым и седьмым эпизодами основной саги.

Чтобы лучше понять историю героев, смотрите:

"Мандалорец" - первый и второй сезоны. "Книга Бобы Фетта". "Мандалорец" – третий сезон. "Мандалорец и Грогу" - фильм 2026 года.

"Книга Бобы Фетта" важна для этого маршрута, поскольку часть ее эпизодов продолжает историю Дина Джарина и Грогу.

В то же время, новый фильм можно просматривать как отдельное приключение. Как отмечено на официальной странице ленты, она уже доступна в цифровом формате и на Disney+.

"Мол: Властелин теней" - история после Войн клонов

6 апреля 2026 года состоялась премьера анимационного сериала "Мол: Обладатель теней".

Он рассказывает о бывшем ситхе, который после падения Республики пытается возобновить свою криминальную организацию. Во время этих событий Мол встречает молодую бывшую ученицу джедаев.

Чтобы лучше понимать предысторию персонажа, стоит сначала просмотреть анимационные "Войны клонов" и третий эпизод "Месть ситхов", а затем "Бракованную партию" и новый сериал.

По официальному сообщению от 2 апреля 2026 года, анимационный сериал "Мол: Властелин теней" продолжили на второй сезон. Дату его премьеры пока не объявили.

Какие новые "Звездные войны" выйдут в 2027 году

В 2027 году франшиза отметит 50-летие. Lucasfilm уже анонсировала продолжение популярного сериала, новый полнометражный фильм и возвращение оригинальной ленты в кинотеатры.

20 января 2027 года - второй сезон "Асоки"

Розарио Доусон вернется в роль Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайвокера. В продолжении также появятся Гейден Кристенсен и Эман Эсфанди.

15 августа 2026 года Lucasfilm представила первый тизер и подтвердила дату премьеры второго сезона на Disney+.

Сериал разворачивается после событий шестого эпизода "Возвращение джедая". Перед просмотром продолжения следует ознакомиться с первым сезоном, а для более глубокого понимания истории Асоки - с сериалами "Войны клонов" и "Повстанцы".

19 февраля 2027 года - возвращение "Новой надежды" в кинотеатры

К 50-летию "Звездных войн" запланирован повторный прокат отреставрированной версии первого фильма 1977 года.

Согласно официальному анонсу от 8 сентября 2026 года, ленту впервые покажут в формате IMAX. В отдельных кинотеатрах также будут доступны показы на пленке IMAX 70 мм.

Прокат будет ограничен. В то же время, отдельного подтверждения показов в Украине пока нет.

28 мая 2027 года - "Star Wars: Starfighter" с Райаном Гослингом

Режиссер Шон Леви представит самостоятельную историю с новыми персонажами, которая не станет прямым продолжением предыдущих трилогий.

Главную роль исполнит Райан Гослинг. Его персонаж Кейд Оберон – мужчина с загадочным прошлым, чья судьба связана с чрезвычайно быстрым космическим истребителем.

В августе 2026 года актер раскрыл первые подробности о своем герое во время мероприятия D23. В актерский состав также вошли Мэтт Смит, Миа Гот и Эми Адамс.

По предварительному сообщению, события фильма будут происходить примерно через пять лет после девятого эпизода "Скайуокер. Восхождение".

Итак, в хронологии полнометражных лент Starfighter будет располагаться после основной саги Скайвокеров. Однако для знакомства с его новыми героями не обязательно просматривать все предыдущие спинофы.

Нужно ли смотреть все сериалы, чтобы понять фильмы

Нет, для понимания основной истории достаточно девяти номерных эпизодов. Остальные проекты можно выбирать в зависимости от того, какие персонажи или периоды заинтересовали больше всего.

Например:

"Аколит" - рассказывает о событиях примерно за столетие до первого эпизода.

"Оби-Ван Кеноби" - показывает жизнь джедая между третьим и четвертым эпизодами.

"Андор" - подробнее раскрывает становление Альянса повстанцев.

"Мандалорец" и "Асока" - знакомят с галактикой после падения Империи.

Для первого просмотра удобнее всего начать с оригинальной трилогии, перейти к приквелам, а затем к продолжениям. Спиноффы можно добавлять постепенно, не пытаясь охватить всю вселенную сразу.