Соломія Вітвіцька показала чоловіка-військового з новонародженим сином

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яке нещодавно вперше стала мамою , поділилася новими зворушливими кадрами. Зірка показала, як минув перший місяць після народження сина Устима, та опублікувала ніжні фото з коханим Олексієм Ситайлом.

Соломія Вітвіцька показала нові фото з сином

Нову серію світлин телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У дописі вона зізналася, що жовтень став для її родини особливим, адже це був перший місяць життя маленького Устима.

"Мій жовтень. Перший наш місяць з Устимом. Стільки всього хочеться розповісти, але нічого не встигаю", - написала Соломія.

Вона також поділилася, що поступово звикає до нового ритму життя та відкриває для себе незнайомі раніше відчуття.

"Втягуюся в процеси та нові усвідомлення - і це все настільки не схоже на все, що я пережила до цього. Попереду ще стільки відкриттів", - додала телеведуча.

Вітвіцька показала новонародженого сина (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

На опублікованих фото Соломія показала різні моменти перших тижнів материнства. На одному з кадрів вона ніжно притискає до себе малюка, насолоджуючись спокійною миттю разом.

Є у фотодобірці й особливо зворушливі деталі: крихітна ніжка Устима в долонях мами та сон новонародженого вдома.

Телеведуча на прогулянці з сином (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Соломія Вітвіцька показалася з чоловіком-військовим

Не обійшлося і без сімейних кадрів. Телеведуча показала, як вони з чоловіком Олексієм Ситайлом проводять час із сином.

Зокрема, подружжя потрапило в об'єктив під час прогулянки біля будинку. Соломія та Олексій гуляли з дитячим візочком, насолоджуючись першими спільними виходами на свіже повітря.

Окрему увагу привернув кадр, на якому чоловік телеведучої відпочиває поруч із маленьким сином на ліжку. На світлині можна побачити затишний сімейний момент, який передає особливу атмосферу перших днів батьківства.

Ведуча з чоловіком-військовим на прогулянці (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Коли Соломія Вітвіцька народила сина та чому назвала його Устимом

У квітні 2026 року 46-річна Вітвіцька повідомила шанувальникам радісну новину: вона вагітна первістком. Трохи пізніше ведуча розсекретила стать майбутньої дитини - вона та її коханий очікували на хлопчика.

26 вересня 2026 року Вітвіцька вперше стала мамою. Про поповнення в родині вона сповістила в Instagram, опублікувавши перші кадри з пологового будинку, на яких позувала разом із чоловіком.

А вже 28 вересня телеведуча розкрила, яке ім'я вона обрала для сина. Хлопчика назвали Устимом. Соломія також пояснила особливий сенс цього імені: воно пов'язане з латинським словом justus, що означає "справедливий".

Такий вибір має особисте значення для родини, адже професійна діяльність Олексія Ситайла пов'язана зі сферою юстиції.

Згодом вона поділилася, якими для неї стали перші тижні материнства.