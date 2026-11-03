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Люди 03 ноября 2026 · 17:19

Соломия Витвицкая показала мужа-военного с новорожденным сыном

Звезда призналась, что до сих пор привыкает к новой жизни
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Соломия Витвицкая показала мужа-военного с новорожденным сыном

Соломия Витвицкая с мужем и сыном (коллаж: Styler)

Телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, поделилась новыми трогательными кадрами. Звезда показала, как прошел первый месяц после рождения сына Устима, и опубликовала нежные фото с любимым Алексеем Ситайлом.

Подробнее об этом рассказывает Styler.

Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном

Новую серию фотографий телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. В публикации она призналась, что октябрь стал для ее семьи особенным, ведь это был первый месяц жизни маленького Устима.

"Мой октябрь. Первый наш месяц с Устимом. Столько всего хочется рассказать, но ничего не успеваю", – написала Соломия.

Она также поделилась, что постепенно привыкает к новому ритму жизни и открывает для себя незнакомые ощущения.

"Втягиваюсь в процессы и новые осознания - и это все настолько непохоже на все, что я пережила до этого. Впереди еще столько открытий", - добавила телеведущая.

Витвицкая показала новорожденного сына
Витвицкая показала новорожденного сына (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

На опубликованных фото Соломия показала разные моменты первых недель материнства. На одном из кадров она нежно прижимает к себе малыша, наслаждаясь спокойным мгновением вместе.

Есть в фотоподборке и особенно трогательные детали: крошечная ножка Устима в ладонях мамы и сон новорожденного дома.

Витвицкая показала сына
Телеведущая на прогулке с сыном (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Соломия Витвицкая показалась с мужем-военным

Не обошлось и без семейных кадров. Телеведущая показала, как они с мужем Алексеем Ситайлом проводят время с сыном.

В частности, супруги попали в объектив во время прогулки возле дома. Соломия и Алексей гуляли с детской коляской, наслаждаясь первыми общими выходами на свежий воздух.

Особое внимание привлек кадр, на котором муж телеведущей отдыхает рядом с маленьким сыном на кровати. На фото можно увидеть уютный семейный момент, передающий особую атмосферу первых дней отцовства.

Ведущая с мужем-военным на прогулке
Ведущая с мужем-военным на прогулке (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Когда Соломия Витвицкая родила сына и почему назвала его Устимом

В апреле 2026 года 46-летняя Витвицкая сообщила поклонникам радостную новость: она беременна первенцем. Чуть позже ведущая рассекретила пол будущего ребенка - она и ее любимый ожидали мальчика.

26 сентября 2026 года Витвицкая впервые стала мамой. О пополнении в семье она известила в Instagram, опубликовав первые кадры из роддома, на которых позировала вместе с мужем.

А уже 28 сентября телеведущая раскрыла, какое имя она выбрала сыну. Мальчика назвали Устимом. Соломия также объяснила особый смысл этого имени: оно связано с латинским словом justus, что означает "справедливый".

Такой выбор имеет личное значение для семьи, потому что профессиональная деятельность Алексея Ситайла связана со сферой юстиции.

Впоследствии она поделилась, какими для нее стали первые недели материнства.

Сын Соломии Витвицкой
Сын Соломии Витвицкой (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Ранее мы писали о том, готова ли Витвицкая ко второму ребенку.

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