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Главная Люди Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Люди 09 октября 2026 · 14:03
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Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства

Бессонные ночи и новые вызовы стали частью будней телеведущей
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства

Соломия Витвицкая с сыном (фото: Styler)

Соломия Витвицкая обнародовала в сети фотографии с новорожденным сыночком - Устимом, а также поделилась подробностями того, как ее семья привыкает к новой жизни с малышом.

О признании телеведущей рассказывает Styler со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Какие фото с сыном показала Витвицкая

Телеведущая поделилась моментами своей новой повседневной жизни: прогулки с малышом, поездки в автомобиле и время дома.

Под постом она призналась, что вместе с мужем и малышом Устимом постепенно знакомится с новой для них реальностью.

"Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое - знакомимся с этой новой жизнью", - написала Соломия.

Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Соломия Витвицкая с первенцем (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведущая рассказала о трудностях материнства

Среди новых для себя вызовов звезда украинского телевидения назвала грудное вскармливание. По ее словам, этот опыт сопровождается многочисленными вопросами и сомнениями.

"Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное - а все ли я поступаю правильно?" - поделилась Соломия.

Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Соломия Витвицкая рассказала о первых неделях материнства (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

В то же время ведущая не скрывает, что, несмотря на трудности, чувствует себя счастливой.

"Видимо, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс", - отметила она.

Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Витвицкая со своим сыном (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Когда Витвицкая стала мамой и как выбрала имя для ребенка

20 июня Витвицкая официально вышла замуж за Алексея Ситайла. После церемонии она показала свадебный образ и рассказала о символике нарядов и кольца.

Впоследствии, в апреле 2026 года, ведущая сообщила, что ждет первенца и раскрыла, что у них родится мальчик.

Стала мамой впервые Витвицкая 26 сентября 2026 года. О рождении сына она сообщила в соцсетях, опубликовав фото из роддома вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом.

Соломия Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Новорожденный сын Соломии Витвицкой (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

А позже, 28 сентября, телеведущая рассекретила и имя сына и объяснила его особое значение. По словам Витвицкой, оно связано с латинским словом justus "справедливый". Для семьи это приобрело особое значение, ведь профессиональная жизнь ее мужа связана с юстицией.

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