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Главная Люди Оля Полякова рассказала о выборе профессии и будущем обучении своей 15-летней дочери Алисы
Люди 08 октября 2026 · 17:18
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Оля Полякова рассказала о выборе профессии и будущем обучении своей 15-летней дочери Алисы

Алиса планирует поступать в британский университет после 11 класса
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Оля Полякова рассказала о выборе профессии и будущем обучении своей 15-летней дочери Алисы

Семья Поляковых (фото: Styler)

Оля Полякова поделилась планами своей младшей дочери Алисы на будущее. Девушка уже определилась с профессией, которую хочет овладеть после школы.

О выборе Алисы более подробно рассказывает Styler.

Что Полякова рассказала о планах дочери

По словам певицы, Алиса сейчас учится онлайн и активно занимается конным спортом. Девушка уже определилась, где хочет продолжить образование после школы.

"Она вообще учится онлайн. Занимается очень активно конным спортом. Уже выбрала вуз, куда последует после 11 класса", - поделилась Полякова в интервью изданию Blik, которое вышло 8 октября.

Артистка назвала британский университет Hartpury, имеющий обучающие программы, связанные с конным спортом.

"Она хочет быть берейтором", - уточнила Оля.

Певица не стала объяснять, что это за профессия. Но известно, что берейтор – это специалист, занимающийся подготовкой и тренировкой лошадей, а также обучающий верховой езде.

Что Полякова раньше рассказывала об увлечениях Алисы и как выглядит ее младшая дочь

Еще в октябре 2024 года Полякова говорила, что верховая езда стала для Алисы важной частью жизни. В интервью Маше Ефросининой певица рассказывала, что во время учебы в Великобритании дочь дважды в неделю ездила верхом, а впоследствии стала помощницей на конюшне. В то же время в Украине Алиса занималась этим на более высоком уровне.

По словам артистки, дочь хотела профессионально ездить верхом и участвовать в больших соревнованиях.

"Она тренируется каждый день 4-6 часов. Она просто болеет этими лошадьми", - отмечала артистка.

В интервью ТСН , опубликованном 6 октября 2026 года, Полякова также рассказала, что Алиса сейчас не хочет уезжать за границу и покидать дом.

Недавно, 5 октября, Алисе исполнилось 15 лет. По этому случаю Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию дочери и поздравила ее с днем рождения.

"Люблю ее безумно! И она знает чего хочет с рождения", - написала певица в сообщении.

Оля Полякова рассказала о выборе профессии и будущем обучении своей 15-летней дочери Алисы
Как выглядит младшая дочь Поляковой (фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/)

Ранее Styler также рассказывал, что дочь Кузьмы Скрябина показала кадры из больницы и говорила об операции.

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