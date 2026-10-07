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Люди 07 октября 2026 · 18:53
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Дочь Кузьмы Скрябина показала кадры из больницы и рассказала об операции

Она пообещала впоследствии рассказать, как решилась на операцию
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Дочь Кузьмы Скрябина показала кадры из больницы и рассказала об операции

Барбара Кузьменко (фото: Styler)

Барбара Кузьменко рассказала, что перенесла операцию. Она опубликовала фото из больничной палаты и поделилась первыми подробностями.

Что сказала об операции и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина, рассказывает Styler.

Что Барбара Кузьменко рассказала об операции

В своих Instagram-stories Барбара поделилась фотографией, на которой сидит на больничной койке с бумагами в руках. В подписи она пояснила, что на несколько дней выпала из обычного ритма жизни.

"Дорогие, выпала на пару дней из жизни", - написала Кузьменко.

Дочь Кузьмы Скрябина показала кадры из больницы и рассказала об операции
Барбара Кузьменко поделилась кадром из больничной палаты (скриншот)

Дочь музыканта пообещала впоследствии рассказать, как решилась на операцию, которая стояла за этим решением и как идет восстановление. Какое именно вмешательство она перенесла, в этих "сториз" не указано.

На другом снимке Барбара показала руку с катетером. Именно в подписи этого кадра она уточнила, что операция была плановой.

"А пока все мои дни восстановления после плановой операции можно описать этим фото", - отметила она.

Дочь Кузьмы Скрябина показала кадры из больницы и рассказала об операции
Барбара Кузьменко сообщила о востановлении после плановой операции (скриншот)

Чем занимается дочь Кузьмы Скрябина

Барбара Кузьменко работает врачом-дерматовенерологиней.

В интервью OBOZ.UA, опубликованном 11 февраля 2024 года, она рассказывала, что мечтала стать дерматологиней примерно с 13 лет. На выбор профессии повлиял ее опыт лечения проблем с кожей.

По словам Барбары, отец поддерживал ее намерение стать врачом. Когда она рассказала о своем выборе, он отвечал так: "Это очень важно".

Открытие собственной клиники Барбары

Она также открыла свою клинику эстетической медицины в центре Киева. Об этом Кузьменко сообщила в своем Instagram 9 июля 2026 года.

В этот же день в комментарии для программы "Тур зірками" она объясняла, что решиться на запуск заведения во время войны было сложно. Ремонт производился на фоне отключений электроэнергии и обстрелов.

"И клиника - это не только о красоте и медицине, это еще и очень большая ответственность", - отметила Кузьменко в этом же интервью.

Ранее Styler также рассказывал, что Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща.

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