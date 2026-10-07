Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію

Барбара Кузьменко розповіла, що перенесла операцію. Вона опублікувала фото з лікарняної палати та поділилася першими подробицями.
Що сказала про операцію та чим займається донька Кузьми Скрябіна, розповідає Styler.
Що Барбара Кузьменко розповіла про операцію
У своїх Instagram-stories Барбара поділилася фотографією, на якій сидить на лікарняному ліжку з паперами в руках. У підписі вона пояснила, що на кілька днів випала зі звичного ритму життя.
"Любі, випала на пару днів з життя", - написала Кузьменко.
Донька музиканта пообіцяла згодом розповісти, як наважилася на операцію, що стояло за цим рішенням та як триває відновлення. Яке саме втручання вона перенесла, у цих "сторіз" не зазначено.
На іншому знімку Барбара показала руку з катетером. Саме в підписі до цього кадру вона уточнила, що операція була плановою.
"А поки, всі мої дні відновлення після планової операції можна описати цим фото", - зазначила вона.
Чим займається донька Кузьми Скрябіна
Барбара Кузьменко працює лікаркою-дерматовенерологинею.
В інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 11 лютого 2024 року, вона розповідала, що мріяла стати дерматологинею приблизно з 13 років. На вибір професії вплинув її власний досвід лікування проблем зі шкірою.
За словами Барбари, батько підтримував її намір стати лікаркою. Коли вона розповіла про свій вибір, він відповідав так: "Це дуже поважно".
Відкриття власної клініки Барбари
Вона також відкрила власну клініку естетичної медицини в центрі Києва. Про це Кузьменко повідомила у своєму Instagram 9 липня 2026 року.
Цього ж дня в коментарі для програми "Тур зірками" вона пояснювала, що наважитися на запуск закладу під час війни було складно. Ремонт відбувався на тлі відключень електроенергії та обстрілів.
"І клініка - це не тільки про красу та медицину, це ще й дуже велика відповідальність", - зазначила Кузьменко в цьому ж інтерв’ю.
Раніше Styler також розповідав, що Анатолій Анатоліч втратив собаку через кліща.