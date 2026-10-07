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Головна Люди Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію
Люди 07 жовтня 2026 · 18:53
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Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію

Вона пообіцяла згодом розповісти, як наважилася на операцію
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію

Барбара Кузьменко (фото: Styler)

Барбара Кузьменко розповіла, що перенесла операцію. Вона опублікувала фото з лікарняної палати та поділилася першими подробицями.

Що сказала про операцію та чим займається донька Кузьми Скрябіна, розповідає Styler.

Що Барбара Кузьменко розповіла про операцію

У своїх Instagram-stories Барбара поділилася фотографією, на якій сидить на лікарняному ліжку з паперами в руках. У підписі вона пояснила, що на кілька днів випала зі звичного ритму життя.

"Любі, випала на пару днів з життя", - написала Кузьменко.

Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію
Барбара Кузьменко поділилася кадром із лікарняної палати (скриншот)

Донька музиканта пообіцяла згодом розповісти, як наважилася на операцію, що стояло за цим рішенням та як триває відновлення. Яке саме втручання вона перенесла, у цих "сторіз" не зазначено.

На іншому знімку Барбара показала руку з катетером. Саме в підписі до цього кадру вона уточнила, що операція була плановою.

"А поки, всі мої дні відновлення після планової операції можна описати цим фото", - зазначила вона.

Донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та розповіла про операцію
Барбара Кузьменко повідомила про відновлення після планової операції (скриншот)

Чим займається донька Кузьми Скрябіна

Барбара Кузьменко працює лікаркою-дерматовенерологинею.

В інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 11 лютого 2024 року, вона розповідала, що мріяла стати дерматологинею приблизно з 13 років. На вибір професії вплинув її власний досвід лікування проблем зі шкірою.

За словами Барбари, батько підтримував її намір стати лікаркою. Коли вона розповіла про свій вибір, він відповідав так: "Це дуже поважно".

Відкриття власної клініки Барбари

Вона також відкрила власну клініку естетичної медицини в центрі Києва. Про це Кузьменко повідомила у своєму Instagram 9 липня 2026 року.

Цього ж дня в коментарі для програми "Тур зірками" вона пояснювала, що наважитися на запуск закладу під час війни було складно. Ремонт відбувався на тлі відключень електроенергії та обстрілів.

"І клініка - це не тільки про красу та медицину, це ще й дуже велика відповідальність", - зазначила Кузьменко в цьому ж інтерв’ю.

Раніше Styler також розповідав, що Анатолій Анатоліч втратив собаку через кліща.

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