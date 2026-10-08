Оля Полякова розповіла про вибір професії та майбутнє навчання своєї 15-річної доньки Аліси

Оля Полякова поділилася планами своєї молодшої доньки Аліси на майбутнє. Дівчина вже визначилася з професією, яку хоче опанувати після школи.
Про вибір Аліси детальніше розповідає Styler.
Що Полякова розповіла про плани доньки
За словами співачки, Аліса зараз навчається онлайн і активно займається кінним спортом. Дівчина вже визначилася, де хоче продовжити освіту після школи.
"Вона взагалі вчиться онлайн. Займається дуже активно кінним спортом. Уже обрала виш, куди піде після 11 класу", - поділилася Полякова в інтерв’ю виданню Blik, яке вийшло 8 жовтня.
Артистка назвала британський університет Hartpury, який має навчальні програми, пов'язані з кінним спортом.
"Вона хоче бути берейтором", - уточнила Оля.
Співачка не стала пояснювати, що це за професія. Але відомо, що берейтор - це фахівець, який займається підготовкою та тренуванням коней, а також навчає верхової їзди.
Що Полякова раніше розповідала про захоплення Аліси і як виглядає її молодша донька
Ще в жовтні 2024 року Полякова говорила, що верхова їзда стала для Аліси важливою частиною життя. В інтерв’ю Маші Єфросиніній співачка розповідала, що під час навчання у Великій Британії донька двічі на тиждень їздила верхи, а згодом стала помічницею на конюшні. Водночас в Україні Аліса займалася цим на більш високому рівні.
За словами артистки, донька хотіла професійно їздити верхи та брати участь у великих змаганнях.
"Вона тренується кожен день 4-6 годин. Вона просто хворіє цими конями", - зазначала артистка.
В інтерв’ю ТСН, опублікованому 6 жовтня 2026 року, Полякова також розповіла, що Аліса зараз не хоче виїжджати за кордон і залишати дім.
Нещодавно, 5 жовтня, Алісі виповнилося 15 років. З цієї нагоди Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію доньки та привітала її з днем народження.
"Люблю її шалено! І вона знає чого хоче з народження", - написала співачка в дописі.
Раніше Styler також розповідав, що донька Кузьми Скрябіна показала кадри з лікарні та говорила про операцію.