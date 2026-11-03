Игры, созданные по мотивам книг: The Witcher 3, Dune, The Metamorphosis

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

The Witcher 3: Wild Hunt - ролевая игра от польской студии CD Projekt Red, созданная по мотивам книжного цикла "Ведьмак" Анджея Сапковского. Главный герой - охотник на чудовищ Геральт из Ривии, путешествующий по охваченным войной землям в поисках своей названной дочери Цири. В то же время за ней охотится загадочная Дикая Гонка, способная представлять угрозу для всего мира.

Геральт из Ривии в мире The Witcher 3: Wild Hunt (скриншот с игры)

Игроку открывается огромный мир со средневековыми городами, болотами, заснеженными островами и поселениями, где за каждым разговором может скрываться отдельная история. Здесь можно выполнять контракты на чудовищ, исследовать древние руины, варить снадобье и участвовать в политических интригах. Однако наибольшее значение имеют решения, влияющие на судьбы персонажей и развитие отдельных сюжетных линий.

Особенность The Witcher 3 состоит в том, что игра не пересказывает книги Сапковского, а предлагает новую историю с уже знакомыми героями. Мне кажется, именно этот подход позволяет лучше почувствовать противоречивость мира "Ведьмака". Здесь даже благородный поступок может иметь неожиданные последствия, а выбор между добром и злом часто оказывается гораздо сложнее, чем кажется вначале. Вместо того чтобы наблюдать за решениями Геральта на страницах романа, игрок сам вынужден их принимать и влиять на сюжет.

The Lord of the Rings: Return to Moria (2023)

The Lord of the Rings: Return to Moria - приключенческая игра с элементами выживания от студии Free Range Games, созданная по литературной вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. События разворачиваются уже после завершения истории "Властелина колец", когда гномы решают вернуть себе древнее подземное королевство Мория.

Подземные залы Мории в The Lord of the Rings: Return to Moria (скриншот с игры)

По призыву Гимли игрок отправляется в огромный лабиринт подземных залов, заброшенных шахт и разрушенных поселений. Здесь нужно добывать полезные ископаемые, производить снаряжение, восстанавливать древние кузницы и обустраивать собственные базы. Однако подземелья скрывают немало опасностейи - от голода и истощения до приступов орков и других существ. Исследовать Морию можно самостоятельно или вместе с друзьями.

Необычность Return to Moria заключается в том, что она показывает Средиземье не во время Великой войны, а уже после победы над Сауроном. Вместо спасения мира игрок постепенно возвращает жизнь к месту, которое веками оставалось заброшенным. Мне особенно нравится сама идея восстановления гномящего королевства: когда-то величественные залы снова наполняются светом, а древние кузницы начинают работать. Это возможность увидеть знакомый мир Толкина с другой стороны, а именно: из-за восстановления утраченного.

Dune: Spice Wars (2023)

Dune: Spice Wars - научно-фантастическая стратегия от студии Shiro Games, созданная по мотивам романа "Дюна" Фрэнка Герберта. События происходят на пустынной планете Арракис, где несколько мощных фракций борются за контроль над пряностями - уникальным ресурсом, от которого зависит экономика и политическое влияние во всей известной вселенной.

Пустынная планета Арракис в Dune: Spice Wars (скриншот с игры)

Игроку нужно возглавить одну из фракций, развивать поселения, организовывать добычу пряностей и расширять свои территории. В то же время, придется вести переговоры, шпионить за соперниками и решать, когда стоит применить военную силу. Отдельной угрозой становятся гигантские песчаные черви, реагирующие на движение в пустыне и уничтожающие неосторожные отряды или технику.

В отличие от многих игр по мотивам фантастических книг, Dune: Spice Wars не сосредотачивается на похождениях одного героя. Она позволяет управлять целой политической силой, от решений которой зависит будущее Арракиса. Здесь хорошо чувствуется одна из главных идей Герберта: настоящая власть не всегда принадлежит тому, кто имеет сильнейшую армию. Иногда правильно заключенный союз или контроль над ресурсами могут изменить ситуацию значительно быстрее масштабного сражения.

The Invincible (2023)

The Invincible – научно-фантастическая приключенческая игра от польской студии Starward Industries, созданная по мотивам романа "Непобедимый" Станислава Лема. Главная героиня - астробиолог Ясна, которая оказывается на загадочной планете Регис III. После пробуждения она обнаруживает, что часть ее воспоминаний исчезла, а члены исследовательской экспедиции бесследно пропали.

Загадочная планета Регис III в The Invincible (скриншот с игры)

Игрок будет исследовать пустынные ландшафты, скалистые долины и оставленные научные объекты, постепенно восстанавливая события экспедиции. Для этого Ясна использует разнообразное оборудование, включая детекторы, сканеры и средства связи. Здесь почти нет привычных для фантастических игр перестрелок - вместо этого придется внимательно изучать окружающую среду, анализировать находки и принимать решения во время разговоров.

Больше всего The Invincible отличается своей атмосферой неизвестности. Планета выглядит почти безлюдной, однако постепенно становится ясно, что ее природа гораздо сложнее, чем может показаться. Особенно необычно ретрофутуристическое оформление: громоздкие приборы, аналоговые экраны и космическое оборудование напоминают представление людей прошлого века о будущем. На мой взгляд, именно это сочетание делает игру похожей на ожившую научно-фантастическую книгу, в которой самое страшное - не чудовища, а осознание того, насколько мало человечество знает о Вселенной.

The Metamorphosis (2020)

The Metamorphosis - рисованная визуальная новелла от Izmir Games Collective, созданная по повести "Перевоплощение" Франца Кафки. В основе сюжета - история коммивояжера Грегора Замзы, который однажды утром просыпается и обнаруживает, что превратился в огромное насекомое. Обычная жизнь мужчины рушится, а его семья постепенно меняет свое отношение к нему.

Рисованная история Грегора Замзы в The Metamorphosis (скриншот с игры)

В отличие от предыдущих игр здесь нет масштабных сражений, исследования открытого мира или сложных систем выживания. История разворачивается через иллюстрации, текстовые сцены и диалоги. Игрок наблюдает за тем, как изменяются отношения между персонажами, а обычная квартира постепенно превращается для главного героя в место изоляции. Рисованная графика подчеркивает сюрреалистичность событий и создает ощущение, что страницы книги оживают на экране.

Особенность этой адаптации состоит в том, что главным событием остается не само преобразование, а происходящее после него. Грегор, ранее обеспечивавший семью, постепенно становится для близких обузой. Мне кажется, именно такая история особенно удачно подходит для завершения подборки: после больших фэнтезийных миров и космических экспедиций она возвращает внимание к человеку и его одиночеству. Иногда самое сильное впечатление оставляют истории, в которых за фантастическим событием скрываются вполне реальные человеческие переживания.