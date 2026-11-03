Як перевірити заводчика перед покупкою кота чи собаки: на що звернути увагу майбутнім власникам

Обираючи домашнього улюбленця, легко піддатися емоціям: закохатися в породу, зовнішність або конкретне цуценя чи кошеня. Проте за цим рішенням стоїть відповідальність на багато років. І здоров'я майбутнього улюбленця залежить не лише від генетики, а й від умов утримання, догляду та підходу до розведення.

Styler та Royal Canin спільно з Лесею Атаманчук, власницею розплідника вельш-коргі пемброк GRAND SPIRIT, експерткою-кінологом і суддею КСУ-FCI, підготували перелік із 10 запитань, які допоможуть майбутнім петперентам оцінити умови розведення та зробити усвідомлений вибір.

Які питання поставити заводчику перед покупкою тварини

Чи зареєстрований розплідник офіційно?

Відповідальний заводчик працює в межах міжнародних або національних систем. Для собак в Україні це Кінологічна спілка України (КСУ/UKU), що є членом FCI, для котів - WCF/FIFe/CFA. Офіційна реєстрація означає контроль походження тварин, ведення племінної документації та дотримання правил розведення.

Як перевірити: можна попросити сертифікат розплідника і уточнити, у якому клубі він зареєстрований.

Які документи отримає тварина?

У відповідального заводчика кожне цуценя чи кошеня передається новому власнику з необхідними документами: метрикою або родоводом (залежно від віку), ветеринарним паспортом з відмітками про вакцинацію та проведені профілактичні заходи, з печаткою та підписом ветеринарного лікаря, а також з мікрочипом. Це базове підтвердження походження та стану здоров’я тварини. Відсутність документів - сигнал ризику.

Як перевірити: перевірте офіційну реєстрацію розплідника в КСУ/FCI, а також родоводи, виставкові оцінки (допуск до розведення) та результати тестувань батьківської пари. Власні документи цуценяти (метрика КСУ) видаються лише після чипування та актування приплоду (не раніше 1,5-2 місяців), а ветеринарний паспорт - після проведення перших щеплень. Тому на момент раннього бронювання перевіряються саме документи батьків.

Чи проходять тварини ветеринарні обстеження?

Турбота про здоров’я - це не лише вакцинація. Відповідальний заводчик регулярно проводить ветеринарні огляди, профілактичні обробки та використовує рекомендовані для своєї породи обстеження.

Для окремих порід існують генетичні дослідження або офіційні програми тестування здоров’я. Їх застосування залежить від особливостей конкретної породи та є одним із інструментів відповідального племінного розведення.

Як перевірити: запитайте про конкретні обстеження та попросіть показати результати або ветеринарні записи.

У яких умовах утримуються тварини?

Умови утримання напряму впливають на поведінку і психіку тварини. Важливо, щоб у неї були простір, регулярний контакт із людьми, знайомство з побутовими звуками і можливість соціалізації, а не постійне утримання в клітках.

Як перевірити: попросіть відео з розплідника або домовтеся про візит - зверніть увагу на простір і поведінку тварин. Проте, особисте відвідування розплідника не завжди є можливим, оскільки багато професійних заводчиків обмежують доступ сторонніх людей з міркувань біобезпеки та комфорту тварин. Натомість вони відкрито демонструють умови утримання за допомогою фото, відео та онлайн-спілкування.

Леся Атаманчук з щенятами (фото: пресслужба)

Чи мають батьки цуценяти офіційний дозвіл на розведення?

Навіть якщо ви шукаєте улюбленця "просто для дому, а не для виставок чи розведення", батьки тварини обов'язково повинні мати підтвердження від експертів. Спеціальний племінний огляд або виставкова оцінка - це також і про безпеку та здоров'я, адже фахівець підтверджує, що кіт чи собака відповідає стандартам породи, не має прихованих генетичних дефектів екстер'єру та є стабільним за поведінкою (без немотивованої агресії чи боягузтва). У професійних розплідниках до в'язки допускають виключно таких тварин.

Як перевірити: запитайте у заводчика, чи зареєстроване народження малюків у профільному клубі та чи мають обоє батьків офіційні оцінки від експертів, які дають право на розведення.

Яким є підхід заводчика до харчування цуценят або кошенят?

Раціон у перші місяці життя має вирішальне значення для формування імунітету, здорового травлення та правильного розвитку малюка. Саме тому харчування - це не просто побутове питання, а головний індикатор відповідальності розплідника. Професійний заводчик завжди обирає якісний повнораціонний корм відповідно до віку та потреб тварини, дотримується режиму і готовий пояснити свій вибір.

Пам'ятайте, що переїзд у новий дім - це сильний стрес. Будь-які різкі зміни в дієті в цей період можуть спричинити розлади травлення. Якщо ви вирішите змінити раціон, новий корм слід вводити поступово протягом 7 днів:

1-2 дні: 75% звичного корму та 25% нового,

3-4 дні: порції 50/50,

5-6 дні: 25% звичного корму та 75% нового,

З 7-го дня: повний перехід на 100% нового раціону.

Важливо: перед будь-якими змінами в харчуванні тварини обов'язково порадьтеся з ветеринарним лікарем.

Як перевірити: дізнайтеся точну назву корму і режим годування та переконайтеся, що заводчик може чітко пояснити свій підхід до харчування.

У якому віці тварину передають новому власнику?

Мінімальний вік передачі в межах України - 12 тижнів (іноді може бути 16 для окремих порід). До цього часу тварина має пройти вакцинацію і базову соціалізацію, що критично для її здоров’я і поведінки.

Як перевірити: уточніть дату народження і звірте її з інформацією у ветеринарному паспорті.

Чи відкритий заводчик у спілкуванні?

Відповідальний заводчик не уникає складних питань і відкрито говорить про особливості породи, можливі ризики та догляд. Прозорість у комунікації - одна з головних ознак добросовісності.

Як перевірити: поставте кілька "незручних" запитань і оцініть, наскільки детально та спокійно вам відповідають.

Чи відбирає заводчик майбутніх власників?

Професійний заводчик не продає тварину першому охочому покупцю, а оцінює, чи підходять умови і яка мотивація майбутнього власника. Це ознака того, що він дбає про подальше життя тварини.

Як перевірити: зверніть увагу, чи ставлять вам зустрічні запитання і чи цікавляться вашим способом життя.

Леся Атаманчук з коргі (фото: пресслужба)

Чи підтримує заводчик контакт після покупки?

Відповідальний заводчик не зникає після продажу, а залишається на зв’язку і допомагає з адаптацією, доглядом і харчуванням. Ця підтримка особливо важлива в перші місяці життя тварини в новій родині.

Як перевірити: запитайте прямо, чи можна звертатися за порадами після покупки і в якому форматі відбувається комунікація.

Отже, вибір розплідника є не менш важливим, аніж вибір породи. Адже саме від заводчика залежить, чи отримаєте ви здорового та соціалізованого улюбленця.



Ці 10 питань - ваш базовий чек-ліст, який допоможе уникнути помилок і недобросовісних продавців. Пам’ятайте: відповідальний заводчик ніколи не поспішає продати. Він обирає для тварини правильний дім так само уважно, як ви обираєте собі улюбленця.