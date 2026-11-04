Українські водійські посвідчення в Польщі: коли потрібно міняти та які штрафи загрожують водіям

Українці, які проживають у Польщі та керують автомобілем , не завжди зобов'язані обмінювати своє посвідчення водія на польське. Однак правила відрізняються залежно від статусу перебування, а порушення вимог може призвести до штрафу та заборони керування.

Про те, кому дозволено користуватися українськими правами, коли потрібен обмін і як уникнути проблем під час перевірки документів, розповідає Styler.

Хто може їздити з українськими правами без обміну

Для українців, які користуються тимчасовим захистом у Європейському Союзі, передбачено спеціальні правила.

Відповідно до Регламенту ЄС 2022/1280, українські водійські посвідчення визнаються на території держав ЄС протягом усього періоду тимчасового захисту.

Це означає, що українцям, які мають у Польщі статус PESEL UKR і користуються тимчасовим захистом, не потрібно обмінювати чинне українське посвідчення лише через тривале проживання в країні.

Також для таких водіїв не вимагається міжнародне посвідчення водія або засвідчений переклад українського документа.

Проте під час перевірки поліція може попросити паспорт або інший документ, щоб підтвердити особу водія.

Нагадаємо, тимчасовий захист на рівні ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. Це передбачено рішенням Ради ЄС 2026/1912.

Важливо, що право користуватися українським посвідченням за спеціальними правилами залежить від фактичної наявності тимчасового захисту, а не лише від українського громадянства.

Коли українські права потрібно обміняти на польські

Інша ситуація стосується українців, які проживають у Польщі на підставах, не пов'язаних із тимчасовим захистом. Для них діють загальні правила визнання іноземних водійських посвідчень.

За загальним правилом, українське посвідчення водія визнається протягом шести місяців від початку відповідного перебування в Польщі. Після завершення цього строку для подальшого керування автомобілем необхідно отримати польський документ.

Для обміну посвідчення потрібно відповідати вимозі звичайного місця проживання в Польщі. Як правило, йдеться про перебування в країні щонайменше 185 днів протягом календарного року. Ця умова зазначена на офіційному урядовому порталі Gov.pl.

Важливо розрізняти ці строки: шість місяців стосуються визнання іноземного посвідчення, а 185 днів - підтвердження звичайного місця проживання для видачі польського документа.

Наявність карти побиту сама собою не означає, що посвідчення потрібно обміняти негайно. Насамперед слід перевірити, чи зберігається право на тимчасовий захист і за якими правилами визнається документ.

Як обміняти українське посвідчення водія в Польщі

Для обміну потрібно звернутися до відповідного органу за місцем проживання. Це може бути староство, міська адміністрація або районне управління у великому місті.

За інформацією Gov.pl, зазвичай необхідно підготувати:

Заповнену заяву на обмін іноземного посвідчення водія.

Актуальну фотографію для документа.

Закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Документ, який підтверджує законність перебування в Польщі.

Українське посвідчення водія та його копію.

Документ, що підтверджує адресу проживання, відповідно до вимог управління.

Підтвердження оплати за видачу польського посвідчення.

Вартість видачі польського посвідчення становить 100 злотих.

Перед обміном польська адміністрація перевіряє інформацію про іноземне посвідчення та право керування. Через це процедура може тривати довше, ніж звичайне виготовлення документа.

За інформацією польського урядового порталу, після отримання підтвердження даних посвідчення та оплати документ зазвичай видають протягом дев'яти робочих днів. Сама перевірка іноземного посвідчення може тривати кілька тижнів.

Якщо українське посвідчення відповідає вимогам міжнародних конвенцій, повторно складати іспити зазвичай не потрібно. Якщо документ не відповідає встановленому зразку, може знадобитися теоретичний іспит.

Після обміну український документ необхідно здати. Отримати польське посвідчення та залишити собі українське за звичайною процедурою обміну не можна.

Чи можна їздити з простроченими українськими правами

Тут важливо не плутати закінчення строку дії документа з його втратою або анулюванням права керування.

Європейська комісія пояснює, що якщо Україна офіційно продовжила адміністративну чинність певних водійських документів, таке продовження може визнаватися на території ЄС відповідно до спеціального регламенту.

Проте це не означає, що будь-яке прострочене посвідчення автоматично вважається чинним у Польщі.

Якщо строк дії документа завершився, перед поїздкою потрібно перевірити його правовий статус і можливість поновлення або обміну.

Що робити, якщо українське посвідчення загублене

Для людей із тимчасовим захистом законодавство ЄС передбачає окремий механізм на випадок втрати або викрадення українського посвідчення.

Відповідно до статті 6 Регламенту ЄС 2022/1280, компетентний орган держави перебування може перевірити наявність водійських прав, зокрема через українські установи, та за передбачених умов видати тимчасовий документ.

Однак це не відбувається автоматично. Потрібно звернутися до відповідного польського органу та пройти перевірку.

До підтвердження права керування не слід розраховувати, що фотографії посвідчення або інформації в телефоні буде достатньо під час дорожнього контролю.

Які штрафи загрожують водіям у Польщі

Наслідки залежать від того, чи має людина право керувати автомобілем, чи лише не може пред'явити необхідний документ.

Керування без чинного права на водіння. Відповідно до статті 94 польського Кодексу про правопорушення (Kodeks wykroczeń), за керування автомобілем без необхідних повноважень передбачено штраф від 1500 злотих.

Таку справу розглядає суд, який також призначає заборону керування транспортними засобами. Залежно від обставин закон передбачає й інші види покарання.

Це може стосуватися водіїв, чиї іноземні посвідчення більше не визнаються в Польщі та які не мають іншого чинного документа, що підтверджує право керування.

Відсутність необхідного документа під час перевірки. Якщо водій має право керування, але не має при собі документа, який зобов'язаний пред'явити, може застосовуватися стаття 95 Кодексу про правопорушення.

Вона передбачає штраф до 250 злотих або попередження.

При цьому власникам польських посвідчень не потрібно постійно возити пластиковий документ із собою, оскільки їхні дані перевіряють в електронному реєстрі.

Для водіїв з українськими посвідченнями правила інші: фізичний документ краще завжди мати при собі.

Важливо розуміти, що відсутність пластикового посвідчення та відсутність самого права керування - різні правові ситуації. Їх не можна прирівнювати автоматично.

Що варто перевірити перед поїздкою

Щоб уникнути проблем під час дорожнього контролю, українським водіям у Польщі варто перевірити:

Чи залишається чинним їхнє українське посвідчення водія.

Чи мають вони статус тимчасового захисту, який дозволяє користуватися українським документом без обміну.

Чи не завершився строк визнання посвідчення за загальними польськими правилами.

Чи відповідає категорія посвідчення транспортному засобу, яким вони керують.

Чи немає чинної заборони керування або обмежень водійських прав.

Чи можна працювати водієм з українськими правами

З 17 червня 2024 року в Польщі для роботи водієм таксі, зокрема через Uber і Bolt, обов'язково потрібно мати польське водійське посвідчення. Як пояснює Міністерство цифровізації Польщі, ця вимога поширюється і на іноземців.

Навіть якщо українець має тимчасовий захист і може законно керувати власним автомобілем з українськими правами, для роботи в таксі їх недостатньо. Водій також повинен відповідати вимогам щодо медичного та психологічного стану, а перевізник зобов'язаний перевірити його особу, право керування та відсутність визначених законом судимостей.

За здійснення перевезень без необхідного польського посвідчення передбачено штраф у розмірі 2000 злотих.