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Тренди 31 жовтня 2026 · 16:54

Вага зупинилася, напруга зростає: що покажуть у "Зважених та щасливих" 1 листопада

Місяць випробувань позаду, але учасникам доведеться зіткнутися з новими труднощами
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Вага зупинилася, напруга зростає: що покажуть у "Зважених та щасливих" 1 листопада

Учасники "Зважених" під час п'ятого випуску шоу (колаж: Styler)

У п'ятому випуску "Зважених та щасливих" учасникам доведеться боротися з виснаженням і розчаруванням через результати на вагах. Підтримати їх приїдуть героїні минулого сезону, однак у таборі виникне нова напруга: одну з учасниць запідозрять у прийомі заборонених препаратів.

Що чекає на команди у випуску 1 листопада, розповідає Styler.

Чому результати на вагах розчарують учасників

Герої вже місяць на проєкті, і темп схуднення починає змінюватися. Минулого тижня кілька учасників зіткнулися з плато: попри докладені зусилля, цифра на вагах майже не зрушила.

"Це зважування - це просто якийсь шок", - зізнається одна з учасниць.

Тренерка Марина Боржемська пояснює, що після перших стрімких результатів процес може сповільнитися.

"Я розумію, що настає такий тиждень, коли вага трохи зупиняється і ускладнюється процес схуднення", - говорить вона.

Вага зупинилася, напруга зростає: що покажуть у &quot;Зважених та щасливих&quot; 1 листопада
Тренерка проєкту Марина Божемська та ексучасниця проєкту Майя Безродна (фото: СТБ)

На тлі втоми командам доведеться пройти нове фізичне випробування, де важливими будуть не лише сила та швидкість.

За що команди отримають бонус у два кілограми

На учасників чекає дистанція з трьома етапами. Вони долатимуть опір еластичних резинок, утримуватимуть рівновагу на рухомих дошках і доправлятимуть важкі бочки на вершину піщаного схилу.

Водночас дорогою потрібно буде зберегти якомога більше крихких яєць. Саме тому прийти першими буде недостатньо.

Вага зупинилася, напруга зростає: що покажуть у &quot;Зважених та щасливих&quot; 1 листопада
Учасники "Зважених" на конкурсі (фото: СТБ)

Команда-переможець отримає мінус два кілограми під час зважування. Це ігровий бонус, який врахують у результаті команди, а не фактична втрата ваги.

Хто повернеться на "Зважені та щасливі"

Підтримати учасників приїдуть дві героїні десятого сезону, яким знайомі розчарування через повільне схуднення.

До синьої команди Олексія Новікова завітає фіналістка Маґдалина Димид. На власному п'ятому тижні проєкту вона також отримала менший результат, ніж очікувала.

Вага зупинилася, напруга зростає: що покажуть у &quot;Зважених та щасливих&quot; 1 листопада
Маґдалина Димид також приїхала підтримати учасників (фото: СТБ)

Маґда запропонує команді змінити звичний формат тренування: замість комплексу вправ будуть рухливі ігри, естафети та завдання, покликані допомогти зняти напругу.

Жовту команду підтримає Майя Безродна - переможниця домашнього схуднення десятого сезону. Торік на одному зі зважувань вона не втратила жодного кілограма, проте продовжила працювати. Тепер Майя потренується разом з учасниками нового сезону та поділиться своїм досвідом.

Чому в таборі виникнуть підозри

Окремою темою випуску стане можливе порушення правил. Учасники запідозрять одну з героїнь у прийомі заборонених препаратів.

"Вона постійно хоче спати, у неї постійно немає сили", - зверне увагу Валентина.

В анонсі також показали різку реакцію Кирила:

"Якби була моя воля, то я б віником - за ворота табору цю людину".

Про кого йдеться та чи підтвердяться підозри, в анонсі не розкривають. Ситуацію обговорюватимуть із тренеркою.

П'ятий випуск "Зважених та щасливих" вийде в неділю, 1 листопада, о 19:00 на СТБ. Також глядачі дізнаються, для кого цей тиждень стане останнім на проєкті.

Нагадаємо, як раніше тренерка проєкту Марина Боржемська зізналася, що тривалий час бореться з неврологічним захворюванням.

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