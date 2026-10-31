Вода не стікає в душі: як прочистити злив самостійно і коли викликати сантехніка

Вода після душу почала стікати повільніше або залишається в піддоні. Причиною може бути скупчення волосся біля зливу, але іноді проблема розташована глибше в каналізаційній трубі.

Styler розповідає, з чого почати очищення душового зливу, коли можна скористатися вантузом чи тросом і за яких ознак потрібен сантехнік.

Чому забивається злив у душі

За інформацією Roto-Rooter, найпоширеніша причина такого засмічення - волосся. Воно затримується біля отвору або в сифоні та змішується із залишками мила, шампуню й інших засобів для догляду.

Проходженню води також можуть заважати бруд, мінеральні відкладення та дрібні сторонні предмети, зокрема резинки для волосся.

Що перевірити перед очищенням

Якщо у злив уже залили засіб для прочищення труб, але вода не стікає, не вичерпуйте її, не діставайте забруднення руками та не використовуйте вантуз чи трос. У стоячій воді можуть залишатися їдкі речовини.

Наприклад, виробник Drano прямо забороняє користуватися вантузом під час і після застосування засобу через ризик розбризкування. Якщо засмічення залишилося, зверніться до сантехніка та повідомте назву використаного продукту.

Якщо стічна вода повертається через злив або інші сантехнічні прилади, одразу припиніть користуватися сантехнікою та зверніться по професійну допомогу.

Як самостійно прочистити злив у душі

Якщо хімічних засобів не застосовували та немає повернення стоків, почніть із доступних забруднень. До наступного способу переходьте лише тоді, коли попередній не допоміг.

1. Зніміть решітку зливу

Вимкніть воду. Якщо вона стоїть у піддоні й заважає дістатися до зливу, обережно приберіть частину невеликою ємністю.

Надягніть гумові рукавички та перевірте, як закріплена решітка. Вона може зніматися вручну або триматися на гвинтах. Спосіб відкривання звірте з інструкцією до вашого зливу.

Не підважуйте деталі силою та не відкручуйте кріплення корпусу трапа до піддона чи підлоги.

2. Приберіть волосся та очистіть знімний фільтр

Видимі скупчення витягніть рукою в рукавичці або пластиковим інструментом для збирання волосся зі зливів. Не проштовхуйте сміття глибше - викиньте його у смітник.

Якщо всередині є знімний фільтр чи вставка сифона, дістаньте й промийте лише ті деталі, які виробник дозволяє знімати для догляду. Наприклад, Geberit передбачає у своїх душових зливах спеціальні вставки для затримування волосся.

Поверніть очищені елементи на місце й перевірте стік невеликою кількістю води. Якщо вона проходить вільно, подальше прочищення не потрібне.

3. Спробуйте вантуз

Для душового зливу підійде вантуз із плоскою гумовою чашею. Спосіб працює лише тоді, коли її краї щільно прилягають до поверхні навколо отвору.

Води має бути достатньо, щоб покрити краї чаші. Зробіть кілька рухів угору-вниз, зберігаючи щільне прилягання, після чого перевірте стік.

Якщо через форму зливу щільно притиснути вантуз не вдається, цей спосіб не підійде.

4. За потреби скористайтеся ручним сантехнічним тросом

Цей варіант доречний, якщо забруднення недоступне зверху, а конструкція зливу допускає таке прочищення. Обирайте ручний трос, призначений для відповідного діаметра труб, і дотримуйтеся інструкції до нього.

Як пояснює Mr. Rooter, трос обережно вводять у відкритий злив, обертають, щоб зачепити забруднення, а потім витягують.

Працюйте в захисних окулярах і рукавичках, рекомендованих виробником інструмента. Не проштовхуйте трос силою: опір може виникати не лише через засмічення, а й на повороті труби.

Якщо трос застрягає, не просувається без значного зусилля або ви не розумієте, як його безпечно витягти, припиніть роботу та зверніться до сантехніка.

5. Зберіть злив і перевірте результат

Перед подаванням води встановіть на місце всі зняті вставки та ущільнювачі відповідно до інструкції виробника.

Відкрийте теплу воду невеликим потоком і спостерігайте за її відведенням. Якщо рівень у піддоні чи на підлозі починає зростати, одразу вимкніть воду.

Коли переконаєтеся, що стік відновився, закріпіть решітку.

Чого не варто робити

Не заливайте окріп у злив. За інформацією Drainage Company Northwest, надмірно гаряча вода може деформувати пластикові труби та пошкодити ущільнювачі. Особливо ризиковано використовувати окріп, коли вода погано стікає і затримується в трубах. Після механічного очищення промивайте злив теплою водою.

Не покладайтеся лише на соду та оцет. Як пояснює Poison Control, під час змішування цих речовин утворюється вуглекислий газ. Однак він виходить через відкритий злив, тому зазвичай не створює достатнього тиску для усунення засмічення. Така суміш не гарантує видалення стійкого забруднення.

Не змішуйте засоби для прочищення труб. American Cleaning Institute застерігає, що поєднання різних побутових очищувачів може спричинити небезпечні хімічні реакції. Не додавайте оцет, соду чи інші засоби, якщо у злив уже залили хімічний очищувач. Дотримуйтеся інструкції виробника.

Коли викликати сантехніка

За рекомендаціями Roto-Rooter, професійна допомога потрібна, якщо:

вода не проходить після спроб механічного очищення;

засмічення швидко повертається;

одночасно погано працюють кілька зливів;

чути незвичне булькання;

стійкий неприємний запах не зникає після очищення.

Повернення стічної води може вказувати на проблему у спільній відвідній трубі. У такій ситуації самостійне прочищення одного душового зливу може не допомогти - потрібна перевірка системи.

Як запобігти повторному засміченню

Користуйтеся сіточкою для збирання волосся або вбудованим фільтром, якщо він передбачений конструкцією зливу.

Після душу прибирайте волосся з решітки, а знімні елементи очищуйте за інструкцією виробника. Якщо стік знову сповільнився, перевірте їх, не чекаючи повного засмічення.