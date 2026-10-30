Перше побачення на "Холостяку": Кравцов влаштував романтичну зустріч для піарниці Нікітюк

У третьому випуску романтичного реаліті "Холостяк" В'ячеслав Кравцов запросив на побачення Валерію Полянську - менеджерку та близьку подругу телеведучої Лесі Нікітюк.

Як минула романтична зустріч та чим Кравцов здивував учасницю, розповідає Styler.

Як минуло перше побачення Кравцова та Полянської

В'ячеслав вирішив влаштувати Валерії незвичайне побачення та подарувати їй можливість відчути себе героїнею справжньої казки.

Баскетболіст зізнався, що під час першого знайомства дівчина нагадала йому казкового персонажа. Саме ця асоціація надихнула його на ідею романтичного сюрпризу.

Для початку "Холостяк" підготував учасниці розкішну сукню, яка мала доповнити казкову атмосферу їхньої першої зустрічі.

Кравцов підготував для Валерії казкове вбрання (скриншот: СТБ)

Після перевтілення на Полянську чекав ще один несподіваний поворот. Кравцов зав'язав дівчині очі та повіз її автомобілем до місця побачення, щоб зберегти інтригу.

Та найцікавіше було попереду. Замість звичайної романтичної вечері В'ячеслав підготував для Валерії зустріч просто в повітрі.

Для пари облаштували спеціальну підвісну платформу, прикрашену зеленню та квітами. За допомогою автокрана конструкцію підняли над землею, звідки відкривався мальовничий краєвид на місто та природу.

В'ячеслав Кравцов і Валерія Полянська на побаченні в повітрі (скриншот: СТБ)

Однак зустріч запам'яталася не лише незвичайною локацією. Під час побачення Валерія та В'ячеслав почали говорити про особисте, поступово відкриваючись одне одному.

Полянська поділилася болісними спогадами про рідний Бахмут, який опинився під російською окупацією. Також дівчина розповіла про непростий досвід у попередніх стосунках, зокрема про зради колишніх партнерів.

Своєю чергою Кравцов поділився одним із найскладніших періодів своєї спортивної кар'єри. За словами баскетболіста, після потрапляння до НБА він зіткнувся із серйозним випробуванням - понад 30 матчів поспіль не отримував можливості вийти на майданчик.

В'ячеслав зізнався, що цей досвід став для нього одним із перших настільки болісних випробувань, з яким було надзвичайно важко впоратися.

Попри непрості теми, розмова допомогла парі зблизитися. Валерія та В'ячеслав підтримували одне одного й відчули, що їхні погляди на багато речей збігаються.

Завершилося побачення приємним для Полянської моментом. Кравцов вручив їй троянду, завдяки якій дівчина отримала можливість продовжити їхню історію із головним героєм на проєкті.

Валерія Полянська отримала троянду від В'ячеслава Кравцова (скриншот: СТБ)

Після побачення Валерія повернулася до інших учасниць, які одразу почали розпитувати її про романтичну зустріч із Кравцовим.

Найбільше дівчат цікавило, чи відбувся між парою поцілунок. Полянська зізналася, що цього не сталося, однак повернулася вона з трояндою.

Утім, учасниці не приховували, що не дуже раді за конкурентку.

Як минуло знайомство Кравцова і Полянської на "Холостяку"

Перше знайомство Валерії та В'ячеслава відбулося ще під час стартової вечірки 15-го сезону "Холостяка".

Учасниця вирішила вразити баскетболіста затишним частуванням - картоплею з тюлькою.

Валерія заздалегідь підготувала столик і стільці, а свою ідею пояснила тим, що раніше бачила Instagram-stories Кравцова з одеського ресторану, де подавали таку страву.

Щоправда, зустріч не обійшлася без курйозу. Один зі стільців не витримав ваги В'ячеслава. Попри це, спортсмен позитивно оцінив задум дівчини та пожартував, що вона точно знає шлях до чоловічого серця.

Що Валерія Полянська розповідала про свою родину

За яскравою появою Валерії на романтичному реаліті стоїть і непроста особиста історія. Учасниця родом із Бахмута, який нині перебуває під російською окупацією.

Раніше вона розповідала власну зворушливу сімейну історію Полянської . У свій день народження дівчина опублікувала архівні фотографії з дитинства, які її батькам вдалося вивезти з рідного міста перед окупацією.

Разом із рідними вона відтворила старі світлини вже у Києві. На кадрах можна побачити Валерію із сестрою та батьками, а також порівняти сімейні моменти з початку 2000-х років із сучасними фотографіями.

"Бо ні міста, ні дому більше немає. Є лише спогади та фотографії", - писала учасниця.

Тоді ж Полянська закликала підписників підтримати вимушених переселенців, адже її власна родина також пережила втрату дому.