Не Цимбалюк і не Кравцов: Віта Зварич назвала героя "Холостяка", до якого пішла б на проєкт

Учасниця 14-го сезону "Холостяка" Віта Зварич розповіла про своє ставлення до В’ячеслава Кравцова та пояснила, чи підтримує зв’язок з Олександром "Тереном" після чуток про їхній роман.

Про це вона заявила в бліц-інтерв’ю Styler.

Що Віточка сказала про нового "Холостяка" Кравцова

Віта Зварич поділилася своїм першим враженням від спортсмена та відповіла, чи погодилася б піти з ним на побачення. За словами дівчини, Кравцов не відповідає її особистим уподобанням щодо чоловіків.

"Чесно зізнаюся, Кравцов - не мій типаж. Але, як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Упевнена, що для когось він саме той чоловік, про якого мріють", - зазначила Віта.

Чи спілкується Віта з Тереном

Раніше Зварич та Олександру Терену приписували романтичні стосунки після їхньої зустрічі. Однак дівчина пояснила, що зараз вони не підтримують зв’язок.

За її словами, знайомство не завжди стає початком дружби або романтичної історії, і вона спокійно сприймає те, що їхнє спілкування не продовжилося.

"Наразі ми з Олександром Тереном не спілкуємося. Не всі знайомства обов’язково мають переростати в дружбу чи романтичні стосунки, і я спокійно до цього ставлюся. Думаю, іноді люди просто перетинаються на певному етапі життя, і на цьому їхня історія завершується", - розповіла Віта.

В якому сезоні "Холостяка" хотіла б бути Віта Зварич

Коли дівчину запитали, який сезон вона обрала б сьогодні, якби її серце було вільним, і запропонували три варіанти - з Тереном, Тарасом Цимбалюком чи Кравцовим, - вона без вагань віддала перевагу колишньому військовому та ветерану Олександру Терену.

"Однозначно з Тереном! Із цих трьох у нас із ним, на мою думку, найбільше спільного", - відповіла Зварич.

Терен і Віточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Що відомо про стосунки Віти Зварич з Тереном

Після участі Віточки у 14-му сезоні шоу "Холостяк" глядачі почали обговорювати, з ким вона могла б побудувати стосунки поза проєктом. У соцмережах дівчину почали сватати до Олександра Терена - ветерана війни та головного героя попереднього сезону реаліті.

Обговорення розгорнулося у Threads, де користувачка Katrin.N припустила, що Віта й Олександр могли б стати гарною парою. На її допис відреагував сам Терен, звернувшись до колишньої учасниці шоу із запитанням про плани на недільний вечір. Віта підтримала жартівливий тон розмови, поцікавившись, чи має він якісь пропозиції.

Згодом Олександр пообіцяв особисто подарувати Віті троянду, якщо коментар набере 2000 вподобайок. Така публічна переписка викликала нову хвилю обговорень: одні користувачі побачили в ній взаємну симпатію, інші сприйняли ситуацію як флірт у соцмережах.

Інтерес до можливих стосунків посилився після того, як Віта Зварич та Олександр Терен разом з'явилися на заході "Оказія" - Андріївських вечорницях. Вони опублікували спільне фото у традиційних образах, а Віта загадково підписала його словами "Новий сезон" і додала емодзі троянди.

Крім того, у своїх Instagram-stories вона показала відео, на якому Терен дарує їй квітку. Цей жест знову привернув увагу шанувальників реаліті та став приводом для нових припущень про характер їхніх стосунків.

Втім, сама поява разом, жартівлива переписка та символічний подарунок не підтверджували, що між Вітою та Олександром виник роман. Пізніше Зварич пояснила, що нині вони не спілкуються, а їхнє знайомство не переросло в дружні чи романтичні стосунки.

Віточка з "Холостяка-14" (фото надане Вітою Зварич)

Що відомо про Віту Зварич

Віта Зварич, відома також як Віточка, - волонтерка, етнологиня та учасниця 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Вона народилася 29 квітня 1999 року в Білій Церкві Київської області, а нині мешкає в Києві.

Віта має дві вищі освіти, зокрема юридичну та у сфері підприємництва, які здобула в Державному торговельно-економічному університеті. Нині здобуває третю освіту - на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчає етнологію.

Також дівчина волонтерить - за часи повномасштабного вторгнення вона зібрала 5 мільйонів гривень допомоги для Сил оборони та отримала численні подяки від військових і навіть нагороду від Православної Церкви України.

Також Віта займається популяризацією української культури - розвиває власний бренд етноаксесуарів "Ладна Ладунка", створює вироби з традиційними мотивами та підтримує українських митців.