Катерина Тишкевич розкрила причину кесаревого розтину та розповіла, як почувається після народження сина

Українська акторка Катерина Тишкевич уперше стала мамою . 28 жовтня 2026 року вона народила сина Даніеля в одному з пологових будинків Вінниці. Після пологів знаменитість відповіла на запитання підписників і пояснила, чому вони з лікарями заздалегідь вирішили, що дитина з'явиться на світ шляхом кесаревого розтину.

Styler з посиланням на "сторіз" знаменитості зі сторінки Instagram розповість про це детальніше.

Чому Катерина Тишкевич народжувала шляхом кесаревого розтину

Так, відповідаючи на запитання підписників, акторка пояснила, що рішення про планову операцію було пов'язане з її діагнозом - хронічним головним болем напруги.

За словами Тишкевич, природні пологи з переймами та потугами могли суттєво посилити больовий синдром. У такому разі вона могла б не мати достатньо сил для догляду за новонародженою дитиною.

"Бо природні пологи (перейми та потуги) при моєму діагнозі - хронічному головному болю напруги - могли значно погіршити інтенсивність болю, і я б не була в стані доглядати за дитиною. Ми з лікарями ще на початку вагітності визначили, що в моєму випадку це протипоказ до пологової діяльності", - пояснила Катерина.

Катерина пояснила, чому народжувала шляхом кесаревого розтину (скриншот)

Таким чином, спосіб народження дитини подружжя обговорило з медиками заздалегідь, зважаючи на стан здоров'я акторки.

Як почувається Катерина Тишкевич після пологів

Також підписники поцікавилися, як знаменитість переносить відновлення після операції.

Акторка зізналася, що перші години були непростими, проте згодом їй стало легше.

"Ну, не вау, звичайно, дівчата. Але перший вечір був прямо важкий. А сьогодні вже значно легше", - поділилася Тишкевич.

За словами акторки, зараз у родини достатньо допомоги з малюком. На плановий кесарів розтин її батьки спеціально приїхали з Одеси, щоб підтримати доньку в перші дні після народження дитини.

"Зараз у нас багато допомоги, бо на мій плановий кесарів розтин планово приїхали батьки з Одеси. Вони з ранку до вечора з нами в палаті, тож ми маємо змогу відпочити вдень, а вночі вже "кружимо" малого удвох", - розповіла Катерина.

Доглядати за новонародженим Катерині допомагають батьки (скриншот)

Що відомо про хворобу Тишкевич

Акторка вже багато років бореться з хронічним головним болем, який суттєво вплинув на її життя та професійну діяльність.

Раніше Тишкевич розповідала, що ймовірний діагноз, який їй встановили після тривалих обстежень - хронічний соматоформний больовий розлад, або стійкий хронічний головний біль напруги. Про це вона говорила ще у березні 2024 року.

У вересні 2026-го акторка в одному з інтерв'ю детальніше описала свій стан. За її словами, перші напади почалися приблизно у 20-річному віці. Біль міг посилюватися під час стресу та гормональних змін, а в найважчі періоди сягав 9-10 балів за десятибальною шкалою.

Одним із найсерйозніших випробувань для знаменитості стало різке погіршення здоров'я у грудні 2023 року. Тоді після лікування в лікарні в акторки розвинувся сепсис, спричинений стафілококовою інфекцією. Вона провела три доби в реанімації та перебувала в комі.

Після цього Тишкевич продовжила шукати спосіб полегшити свій стан. У травні 2025 року вона повідомляла про позитивну динаміку, зокрема про те, що змогла відмовитися від ліків, які раніше приймала для контролю болю.

Однак повністю проблема не зникла. У липні 2026 року, під час вагітності, акторка зізнавалася, що головні болі все ще турбують її, а можливості медикаментозного лікування були обмежені через очікування дитини.