alyona alyona зробила баріатричну операцію: що вплинуло на її рішення (відео)

Українська реперка alyona alyona повідомила про перенесену операцію . Артистка зізналася, що довго відкладала цей крок, і пояснила, що зрештою вплинуло на її рішення.

Яку операцію перенесла alyona alyona та чому наважилася на цей крок, розповідає Styler.

Чому alyona alyona зважилася на операцію

Реперка перенесла баріатричну операцію для зниження ваги. Залежно від методу такі втручання передбачають зменшення об'єму шлунка або зміну шляху проходження їжі травною системою.

У відеозверненні, опублікованому 23 жовтня в Instagram, alyona alyona пояснила своє рішення. Відео вона записала в лікарняній палаті перед операцією, а оприлюднила вже після неї.

За словами артистки, через робочий графік і сформовані звички їй було складно досягти бажаного результату. Вона дійшла висновку, що для схуднення звичними способами довелося б відмовитися від роботи та повністю зосередитися на цьому процесі.

"Я перепробувала все. Я відмовлялася від цієї операції багато років", - розповіла alyona alyona.

Як alyona alyona ставиться до можливого засудження

Виконавиця пояснила, що хоче продовжувати працювати, розвиватися та змінюватися. Можливе засудження з боку інших людей не стало для неї причиною відмовлятися від рішення.

"Я обираю такий шлях. Мені все одно, чи засудить мене хтось, чи знецінить. Це мій шлях", - наголосила реперка.

Якого результату хоче досягти артистка

Вона розповіла, що хотіла б важити 80 кг. Одним з аргументів на користь операції став досвід її подруги, яка після такого втручання схудла й уже кілька років утримує результат.

Водночас реперка визнає, що й операція може не стати універсальним розв'язанням проблеми.

Що alyona alyona розповідала про попередні спроби схуднути

На початку жовтня артистка поділилася історією своїх спроб знизити вагу ще зі школи.У середніх класах вона важила понад 100 кг. Батьки зверталися до лікарів, а мама підтримувала доньку й дотримувалася дієт разом із нею.

За словами реперки, одного разу їй вдалося схуднути на 20 кг, а в дев'ятому класі вона важила 85 кг. Проте втримувати результат було складно: згодом вага знову поверталася до 122-125 кг.

Водночас виконавиця раніше висловлювалася про постійну увагу до її ваги. Її дивувало, що ця тема залишається серед найпоширеніших пошукових запитів про неї попри численні здобутки в музичній кар'єрі.