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Люди 04 жовтня 2026 · 12:12
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"Люди гуглять, щоб порівняти": Alyona Alyona розповіла, що українці найчастіше шукають про неї в Google

Артистка зізналася, що її здивувало, чому серед усіх подій у кар'єрі людей найбільше цікавить саме її вага
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Люди гуглять, щоб порівняти": Alyona Alyona розповіла, що українці найчастіше шукають про неї в Google

Alyona Alyona (колаж: Styler)

Українська реперка Alyona Alyona висловилася про увагу аудиторії до її зовнішності. Артистка розповіла, що одним із найпоширеніших запитів про неї в Google залишається питання про вагу.

Як розповідає Styler, про це Alyona Alyona повідомила у своєму Instagram.

Що найчастіше шукають про Alyona Alyona

За словами артистки, вона дізналася, що серед найпоширеніших запитів про неї є питання "Яка вага". Для реперки це стало несподіванкою, адже за роки кар'єри в її житті відбулося чимало подій, пов'язаних із музикою та професійною діяльністю.

Alyona Alyona припустила, що частина людей шукає цю інформацію, аби порівняти себе з нею.

"Це якийсь елемент самоствердження, люди гуглять для того, щоб зрозуміти, більші чи менші вони, ніж я", - сказала артистка.

Вона також зауважила, що протягом років навколо неї багато що змінювалося, однак інтерес до її ваги залишався.

Що реперка говорила про свою вагу

Alyona Alyona і раніше відкрито говорила про зміни ваги. За словами виконавиці, популярною вона стала, коли важила 122 кг.

Під час спроб схуднути найменша вага артистки становила 110 кг. Максимальна сягала 134 кг - до цієї позначки, за її словами, вона двічі поверталася у періоди сильного стресу та нервових зривів.

Тепер Alyona Alyona планує більше говорити про цю тему зі своєю аудиторією. Реперка анонсувала серію публікацій, у яких поділиться особистими історіями про зміни ваги, комплекси та ставлення до власного тіла.

Що Alyona Alyona розповіла у новому відео

У новому відео Alyona Alyona продовжила ділитися своєю історією ваги. Реперка розповіла, що народилася зі звичайною вагою та зростом, однак ще з раннього дитинства помічала, що відчуває голод частіше ніж інші діти.

Артистка пригадала, що в дитячому садку могла випити дві-три склянки томатного соку, коли іншим вистачало однієї. Навіть поївши вдома, вона нерідко погоджувалася поїсти ще раз у друзів чи сусідів. При цьому, за словами Alyona Alyona, у родині не було нестачі їжі, а її раціон нічим особливим не відрізнявся.

Згодом мама намагалася контролювати харчування доньки, а пізніше батьки почали звертатися з нею до лікарів. Сама реперка каже, що й досі не має однозначної відповіді, чому відчуття голоду супроводжувало її з раннього дитинства.

Якою Alyona Alyona була до популярності

До музичної кар'єри Alyona Alyona працювала вихователькою у дитячому садку, а широку популярність здобула вже у дорослому віці. Справжнім проривом для неї став трек "Рибки", який вийшов у 2018 році та швидко привернув увагу до реперки.

Згодом артистка вийшла далеко за межі української реп-сцени. Вона отримала міжнародне визнання, виступала на великих європейських фестивалях, а у 2024 році разом із Jerry Heil представила Україну на "Євробаченні", де дует посів третє місце.

Раніше Styler також розповідав, хто з українських артистів змінив свої псевдоніми.

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