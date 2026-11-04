Артур Арамян про новий серіал "Котляревський" й життя поза кадром: "Хотілося б відійти від цих образів"

Артур Арамян - актор фільму "Клондайк", який у новому комедійному серіалі "Котляревський" зіграв кондитера. Після численних ролей бандитів, терористів і найманців він прагне показати себе з іншого боку та вийти за межі типажу, який йому часто пропонують.

У бліц-інтерв’ю Styler Арамян розповів, як під час зйомок вирішив зробити свого героя веганом, чого навчився на маминій кухні та чому перше враження про нього буває хибним. Також актор поділився музичними планами, зокрема роботою над піснею для Злати Огнєвіч, і назвав принцип, яким не готовий поступатися.

– Після роботи над драматичними проектами на кшталт "Клондайку" що для вас принципово змінюється в роботі над комедією?

– Мені здається, такий фільм як "Клондайк" стається з артистом один раз у житті. Я дуже вдячний, що в мене повірила режисерка Марина Ер Горбач і взяла в проект. Тут вдалося попрацювати з чудовими акторами, як-от Оксана Черкашина, Олег Щербина, який став моїм другом, Сергій Шадрін, також з оператором Святославом Булаковським. Працюючи над воєнною драмою, шукаєш у собі якісь тригери, намагаєшся дістати внутрішню драму. Мій персонаж - антагоніст, тому я хотів дістати ще й внутрішню лють. Налаштовувався, дивлячись фільми, де більше жорстокості, несправедливості. Це допомогло створити персонажа. А в комедії, як-от "Котляревський", шукаєш легкість, намагаєшся просто розважитись із чудовими людьми. Зокрема, у серіалі Нового каналу я грав персонажа, який бавиться, жартує, але водночас сумує від того, що хоче подобатись багатьом жінкам, та не вдається. Тож і тут є внутрішня драма героя.

– Чи є тип персонажів, яких вам пропонують надто часто, і ви вже хочете з нього вирватися?

– Однозначно! Це бандити, терористи, найманці. Хотілося б відійти від цих образів, аби розглядали на більш драматичні, глибокі ролі, незважаючи на стереотипний кавказький типаж.

– Яка ваша роль останніх років, на вашу думку, заслуговувала на більшу увагу глядачів?

– Назву короткометражний фестивальний фільм "Сурі". Режисером виступила Даша Волга. І в цій стрічці теж чудовий акторський ансамбль - Данило Мірешкін, Олеся Жураківська та інші. Цікава ідея, є глибина - короткометражка могла би більше засвітитися в медійному просторі. Люблю роль у цій стрічці і вважаю її однією з найуспішніших за останні роки.

– Ви писали у своїй акторській анкеті про вірші й тексти пісень. Чи продовжуєте писати й чи плануєте колись опублікувати роботи?

– Музикою займаюся вже половину життя, як і акторством. Випускаємо пісні з моїм другом - блогером Мікаелом Хачибабяном. Вони є на всіх музичних платформах, тож слухайте, діліться з друзями й лишайте коментарі! (усміхається). Пишемо треки ще з одним другом, продюсером Олександром Чернявським. Ось чекаємо нашу нову роботу у виконанні Злати Огнєвіч. А попереду ще багато - як від артистів, які будуть виконувати написані нами пісні, так і від нас особисто.

– Яке хибне враження про вас найчастіше складається під час першого знайомства?

– Думаю, перше хибне враження - те, що я суворий кавказець. А насправді я добрий, веселий, відкритий! І ще дуже скромний (усміхається).

– Яку деталь або рису характеру свого героя в "Котляревському" ви запропонували вже під час зйомок?

– Якось спонтанно під час сцени в мене виникла ідея, яку запропонував режисеру "Котляревського", - аби мій персонаж був веганом. Одразу ж змінив текст і промовив у кадрі, що я веган. Думаю, це смішно! Чи часто ви зустрічали вірменина-вегана? (усміхається).

– Чи доводилося вам іти з проєкту через ставлення до людей?

– На щастя, ніколи! Намагаюся ставитися до цього якось по-філософському. Розумію, що хороше кіно - це ансамбль, і кожен відповідає за щось своє. Тож краще певні непорозуміння, які можуть виникати, переводити на жарт. Звісно, якщо це можливо.

– Який сімейний принцип ви намагаєтеся зберігати незалежно від робочого графіка?

– Щодо сімейного важко відповісти. А от особистий чоловічий принцип для мене - ніхто, незалежно від повсякденного життя чи роботи, не має торкатися моєї честі й честі рідних, близьких і всіх, кого я люблю. А в інших питаннях завжди можна знайти спільну мову з усіма.

– Як готувалися до ролі кондитера? Книжки, фільми, спілкування з професійними кондитерами?

– У мене мама чудово готує. Тому з самого дитинства я навчався у неї. Зараз, у дорослому житті, можу приготувати як смачні десерти, так і майже будь-які страви, лише глянувши рецепт в інтернеті. Якби ви скуштували, які я готую синабони, струделі з яблуком чи вишнею! Це very wonderful, повірте мені.

Артур Арамян (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

"Котляревський" - ситком про працівників однойменного ресторану, які шукають сучасне прочитання українських кулінарних традицій. Поряд із робочими завданнями їм доводиться розбиратися у власних почуттях, долати суперечності й знаходити вихід із комічних ситуацій.

Артур Арамян зіграв кондитера, який любить жартувати та прагне подобатися жінкам, хоча це не завжди йому вдається. У серіалі також знялися Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк, Володимир Ращук та інші актори.

Проєкт створила Starlight Production для Нового каналу. Прем’єра "Котляревського" відбулася 2 листопада.