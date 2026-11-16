UA / RU
rbc.ua
Останні новини
17:36 Люди
Маргарита Січкар розповіла про залицяння Миколи Тищенка та Микитася (відео)
17:09 Гороскопи
Годинник зупинився уві сні: тлумачення за сонниками Міллера, Карла Юнга та інших
16:44 Люди
Стас Шурінс пояснив, чому відмовився виступати на новій "Фабриці зірок"
16:25 Корисне
Алича восени: як поливати, удобрювати та коли обрізувати дерево
15:59 Тренди
Замша, молочний і бежевий: як повторити осінній образ Люби з "Холостяка-15" (відео)
15:33 Корисне
Як уникнути розводів на вікнах: помилки з мийним засобом, водою та ганчірками
14:31 Люди
Повернення "Танцюють всі" з Дорофєєвою та Квітковою: названо дату прем’єри нового сезону
14:05 Гороскопи
Тіньові періоди Венери й Меркурія: астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 16-22 листопада
13:42 Смачно
Свинина з грибами на сковороді: проста підлива до будь-якого гарніру (фото)
13:08 Корисне
Що не можна ставити в аерогриль: посуд і предмети, які можуть його пошкодити
Всі новини
Головна Люди Маргарита Січкар розповіла про залицяння Миколи Тищенка та Микитася (відео)
Люди 16 листопада 2026 · 17:36

Маргарита Січкар розповіла про залицяння Миколи Тищенка та Микитася (відео)

Рестораторка пригадала знайомство з нардепом Тищенком у 1990-х та пояснила, чому відмовилася від романтичного спілкування з бізнесменом Микитасьом
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Маргарита Січкар розповіла про залицяння Миколи Тищенка та Микитася (відео)

Маргарита Січкар зізналася як до неї залицялися Тищенко та Микитась (колаж: Styler)

Українська рестораторка та бізнесвумен Маргарита Січкар розповіла про увагу з боку відомих чоловіків. Вона пригадала, як до неї залицявся народний депутат Микола Тищенко, та розкрила подробиці спілкування з колишнім керівником корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Про це пише Styler із посиланням на інтерв'ю Маргарити Січкар для Марічки Довбенко.

Як Микола Тищенко залицявся до Маргарити Січкар

За словами Січкар, з Миколою Тищенком вона знайома ще з 1990-х років. Тоді майбутній політик займався ресторанним бізнесом, а у столичних колах його знали як "Колю Оболонського". Рестораторка пригадала, що вже тоді Тищенко був надзвичайно самовпевненим.

"У нього була манія величі завжди. Коля вважав, що він неперевершений, усі панянки від нього просто падають штабелями", - розповіла вона.

Їхнє знайомство відбулося у популярному на той час київському закладі "Бінго". Під час привітання майбутній нардеп узяв її за руку та зробив жест, який викликав у неї відразу.

"У мене було ось це: де тут руки помити? Це якийсь кринж. Я так це запам'ятала, що в мене була огида", - зізналася Січкар.

На запитання журналістки, чи намагався Тищенко до неї залицятися, рестораторка відповіла ствердно.

Згодом вони неодноразово перетиналися у професійному середовищі. Січкар пригадала період, коли працювала над відкриттям ресторану "Пантегрюель", а Тищенко готував до запуску заклад "Рішельє".

Також вони разом з іншими рестораторами побували у професійній поїздці до Каталонії, де відвідували ресторани, відзначені зірками Michelin. За словами бізнесвумен, під час цієї подорожі Тищенко знову продемонстрував поведінку, яка їй не сподобалася.

"Там, звичайно, Коля проявив усю свою велич", - іронічно зазначила вона.

Січкар додала, що й нині іноді натрапляє на уривки кулінарних програм за участю політика, які нагадують їй про їхнє давнє знайомство.

Що Січкар розповіла про залицяння Максима Микитася

Під час інтерв'ю рестораторка також прокоментувала своє знайомство з колишнім президентом будівельної корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем. Вона підтвердила, що бізнесмен виявляв до неї увагу, але заперечила романтичний характер їхнього спілкування.

"Микитась - це людина, яка завжди залицяється до яскравих жінок. Тому певний елемент чоловічої уваги до мене був", - пояснила Січкар.

За словами бізнесвумен, чоловік писав їй у соціальних мережах, але спочатку вона не знала, хто саме з нею спілкується. Лише згодом рестораторка вирішила з'ясувати хто їй пише та дізналася, що він одружений. Січкар наголосила, що має принцип не вступати в романтичні стосунки з одруженими чоловіками.

Після того як бізнесвумен дізналася більше про Микитася, вирішила не продовжувати спілкування в особистому форматі.

"Коли я дізналася, хто це, зрозуміла, що краще перевести все у формат ділових стосунків", - пригадала Січкар.

Раніше Styler також розповідав про повернення Діани Зотової на "Холостяк-15".

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Хліб, молоко та яйця: скільки коштують базові продукти 16 листопада Корисне Хліб, молоко та яйця: скільки коштують базові продукти 16 листопада
Олена Шоптенко зізналася, що вони з чоловіком-австрійцем планують спільну дитину
Олена Шоптенко зізналася, що вони з чоловіком-австрійцем планують спільну дитину Люди
Павербанк вимикається, хоча заряд ще є: причини та способи усунення проблеми
Павербанк вимикається, хоча заряд ще є: причини та способи усунення проблеми Корисне
Більше цікавого
Допомога одиноким матерям у 2026 році: умови призначення та підстави для припинення виплат Допомога одиноким матерям у 2026 році: умови призначення та підстави для припинення виплат Остапова Анастасія · 16 листопада 2026, 06:27
Три знаки Зодіаку притягнуть достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 листопада Три знаки Зодіаку притягнуть достаток: прогноз астролога Кейт Роуз на 16-22 листопада Катерина Собкова · 15 листопада 2026, 20:02
Переселенець із Маріуполя Давид Степанян вразив тренерів "Голосу країни" та розвернув усі чотири крісла Переселенець із Маріуполя Давид Степанян вразив тренерів "Голосу країни" та розвернув усі чотири крісла Остапова Анастасія · 16 листопада 2026, 09:47
Годинник зупинився уві сні: тлумачення за сонниками Міллера, Карла Юнга та інших Годинник зупинився уві сні: тлумачення за сонниками Міллера, Карла Юнга та інших Юлія Люшньова · 16 листопада 2026, 17:09