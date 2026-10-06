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Главная Полезное Почему полотенца становятся жесткими после стирки: как на них влияют жесткая вода и сушка
Полезное 06 октября 2026 · 18:29
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Почему полотенца становятся жесткими после стирки: как на них влияют жесткая вода и сушка

Минералы в воде и чрезмерное высушивание постепенно влияют на волокна ткани, из-за чего полотенца могут терять свою мягкость.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Почему полотенца становятся жесткими после стирки: как на них влияют жесткая вода и сушка

Как стирать полотенца (фото: Styler)

Даже качественные махровые полотенца со временем могут оказаться жесткими и неприятными на ощупь. Причина не всегда кроется в стиральном порошке - на состояние ткани влияют жесткость воды, количество моющего средства и способ сушки.

Как рассказывает Styler, причины смены текстуры полотенец объясняют эксперты Consumer Reports.

Как жесткая вода влияет на полотенца

При стирке минералы, содержащиеся в жесткой воде, могут оставаться на волокнах ткани. Со временем из-за накопления такого осадка полотенца становятся более жесткими, тусклыми и менее приятными на ощупь.

Кроме того, в жесткой воде моющие средства могут работать менее эффективно и хуже вымываться. В результате на ткани могут одновременно накапливаться минералы, остатки средства для стирки и загрязнения.

Одним из признаков жесткой воды может быть белый известковый налет на кранах и душевой лейке. Если он регулярно появляется в ванной, проблема с полотенцами также может быть связана с качеством воды.

Почему важно не использовать слишком много моющего средства

Больше порошка или геля не означает лучшую стирку. Избыток средства может не полностью выполаскиваться из плотной махровой ткани и постепенно накапливаться на волокнах.

Поэтому следует придерживаться рекомендованной дозировки. Если полотенца уже стали жесткими, производители бытовой техники также советуют попробовать немного уменьшить количество моющего средства.

В то же время кондиционер для белья не всегда решает проблему. Он оставляет на волокнах покрытие, из-за которого полотенца могут хуже впитывать воду.

Как сушка влияет на мягкость

Еще одна причина жесткости - неправильная сушка. Слишком длительное пребывание полотенец в сушильной машине и слишком высокая температура могут повреждать ткань и делать ее более грубой.

Перед сушкой полотенце можно хорошо встряхнуть, чтобы расправить волокна. В сушильной машине следует выбирать температуру, разрешенную производителем на этикетке, и извлекать вещи после высыхания, не оставляя их надолго под воздействием высокой температуры.

Как сохранить полотенца мягкими

В первую очередь проверяйте рекомендации производителя на этикетке, поскольку состав ткани может отличаться. Не перегружайте барабан - полотенцам нужно достаточно пространства, чтобы хорошо прополоскаться.

Если у вас жесткая вода, можно использовать моющее средство, рассчитанное на такие условия, а при необходимости включать дополнительное полоскание. Consumer Reports также советует избегать чрезмерного использования кондиционеров, поскольку они снижают способность полотенец впитывать влагу.

Ранее Styler также рассказывал, как удалить из одежды после стирки пятна от жира, кофе, вина и косметики.

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