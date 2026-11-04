В’ячеслав Крацов із "Холостяка-15" назвав red flags у жінках: "Вони думають, що це красиво"

Головний герой "Холостяка-15" зізнався, на що звертає увагу під час знайомства з жінками. Баскетболіст пояснив, що може його відштовхнути та з якою партнеркою він хотів би будувати стосунки.

Styler розповідає про особисті вподобання спортсмена та його попередні зізнання про майбутню обраницю.

Що Кравцов вважає red flags у жінках

Про те, що його відштовхує у потенційній партнерці, баскетболіст розповів у бекстейджі "Холостяка-15" під час розмови з Наталкою Денисенко. Зокрема, часте вживання нецензурної лексики він зарахував до red flags.

Щодо зовнішності, баскетболіст звернув увагу на татуювання. Одне чи два тату його не бентежать, а от велика кількість на тілі йому не подобається.

"Якщо їх багато, я вважаю, що це занадто. Так псувати своє тіло. Вони чомусь думають, що це красиво", - висловився Кравцов.

Яку жінку він хотів би бачити поруч

Обговорюючи характер майбутньої обраниці, Кравцов згадав про емоційні гойдалки. Такий формат стосунків йому не підходить.

"Все ж таки більш спокійна і така затишна, бо оці всі емоційні гойдалки...", - сказав він про бажану партнерку.

Власні захоплення жінки та повага до особистого простору також важливі для баскетболіста. Про це Кравцов розповідав у бліц-інтерв'ю, опублікованому на сайті СТБ 9 червня 2026 року.

Він зазначав, що цінує щирість, доброту, вихованість і бажання розвиватися. Комфортні стосунки у його розумінні передбачають взаємну підтримку, спільні інтереси та задоволення від часу, проведеного разом.

Водночас захоплюватися його видом спорту майбутній обраниці необов'язково.

"Мені було би вже достатньо, якщо вона відрізняє баскетбольний м'яч від футбольного", - пожартував Кравцов.

Чи готовий він до стосунків із жінкою, яка має дітей

Говорячи про майбутню пару, спортсмен раніше пояснював, що діти від попередніх стосунків не є для нього перешкодою.

"Якщо у вас є кохання, то немає ніяких перешкод", - наголошував баскетболіст.

Як на "Холостяку" ухвалюють рішення про стосунки

Власну позицію на проєкті можуть висловлювати і дівчата. Про роль учасниць у розвитку стосунків Григорій Решетник раніше розповів в інтерв'ю Styler, опублікованому 15 жовтня.

Ведучий пояснив, що дає загальні поради обом сторонам і заохочує учасниць проявляти ініціативу. Якщо лише чекати запрошення, за його словами, можна так і не потрапити на побачення.

"Але остаточне рішення все одно за героями", - наголосив Решетник.