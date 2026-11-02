Герой "Холостяка-15" В'ячеслав Кравцов розповів про невдалий матч у юності та найсильніших суперників у кар'єрі

Український баскетболіст і головний герой 15-го сезону шоу "Холостяк" В'ячеслав Кравцов розповів про моменти в спортивній кар'єрі, які йому найбільше запам'яталися. Він пояснив, чому досі пам'ятає поразку в шкільному чемпіонаті, а також назвав найсильніших суперників, проти яких виходив на майданчик.

Як розповідає Styler, про це Кравцов розповів, відповідаючи на запитання в Instagram .

Яку поразку Кравцов пам'ятає досі

На запитання про найприкрішу поразку у своїй кар'єрі спортсмен несподівано згадав не професійний баскетбол, а матч шкільного чемпіонату, який відбувся, коли йому було 16 років.

Тоді команда Кравцова дійшла до фіналу, однак поступилася суперникам з різницею лише в одне очко. Для баскетболіста цей результат був особливо прикрим, адже він навчався в останньому класі й більше не мав можливості поборотися за перемогу в шкільному турнірі.

"Коли ти граєш за збірну або за клуб уже в дорослому баскетболі, ти завжди знаєш: якщо програв, буде наступний сезон, буде наступний матч. Але коли я грав за школу в 16 років, ти розумієш, що це останній клас, останній шанс виграти чемпіонат між школами", - пояснив спортсмен.

Що Кравцов назвав своєю найбільшою перемогою

Відповідаючи на запитання про найважливішу перемогу, баскетболіст відійшов від спортивної теми.

Кравцов назвав народження доньки подією, яка найбільше вплинула на його життя. За словами спортсмена, саме поява дитини принесла йому найщиріші емоції та змінила його ставлення до багатьох речей.

"Народження моєї доньки. Це дуже змінило моє життя. І емоції, які я відчував, отримав, найщиріші", - зазначив він.

Чи хвилюється В'ячеслав Кравцов перед матчами

Кравцов розповів, що в молодшому віці іноді нервував перед виходом на майданчик, але згодом навчився спокійніше ставитися до матчів.

За словами баскетболіста, особливе значення для нього завжди мали виступи за національну збірну України.

Спортсмен пояснив, що клубний сезон передбачає велику кількість ігор, тому кожному окремому матчу складно приділяти стільки ж уваги, як зустрічам на рівні збірних.

"Коли граєш за збірну, у тебе там два, три, чотири матчі може бути за літо. І кожна гра дуже відповідальна, тому ти налаштований дати максимум більше, ніж у клубному сезоні", - розповів Кравцов.

Кого Кравцов назвав найсильнішими суперниками

Говорячи про найсильнішу команду, проти якої йому доводилося грати, Кравцов пригадав виступ збірної України на чемпіонаті світу з баскетболу.

Йдеться про турнір 2014 року, на якому українська команда вперше в історії взяла участь у світовій першості.

Тоді Україна зустрілася зі збірною США, у складі якої виступали провідні гравці НБА. Саме американську команду Кравцов назвав найсильнішою серед своїх суперників.

"Там зібралася дійсно зіркова команда представників НБА, топових. Ця команда була найпотужніша і найсильніша, проти якої я грав", - зазначив спортсмен.

Серед окремих баскетболістів він виділив Демаркуса Казінса, який грав на позиції центрового, як і сам Кравцов. Також спортсмен згадав двох відомих американських баскетболістів - Леброна Джеймса та Кобі Браянта.

"Якщо брати гравця на моїй позиції, проти якого я грав, то це Демаркус Казінс. Якщо брати гравців, з ким я був на майданчику, проти яких грав епізодично, то це Леброн Джеймс і Кобі Браянт", - розповів Кравцов.