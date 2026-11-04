Зачем на махровых полотенцах делают плоские полоски: что такое добби-бордюр

На махровых полотенцах часто можно заметить одну или несколько плоских полосок у коротких краев. Многие воспринимают их как обычный декоративный элемент, однако эта деталь имеет свое название и связана с технологией изготовления текстиля.

Для чего полоски на полотенцах и какую практическую роль выполняют, рассказывает Styler.

Что означают полоски на махровом полотенце

Плоскую полосу у края полотенца называют добби-бордюром (dobby border). Ее легко узнать по другой фактуре: вместо объемных петель, которыми покрыта основная часть изделия, здесь более плотное и ровное переплетение нитей.

Как объясняет Good Housekeeping , такие полосы обычно расположены у коротких краев полотенца. Они могут быть узкими или широкими, состоять из одной или нескольких линий.

Название происходит от техники ткачества dobby. Она позволяет создавать непосредственно при изготовлении ткани небольшие геометрические орнаменты, рельефные линии и другие узоры. То есть рисунок не просто наносят на готовое полотенце, а формируют благодаря особому переплетению нитей.

Почему эти полоски расположены именно у краев

Добби-бордюр имеет не только декоративное предназначение. Он создает участок с другой структурой переплетения, отличающийся от основного махрового полотна. По объяснению Good Housekeeping, такая конструкция придает изделию структуры, помогает сохранять форму и уменьшает риск распускания краев.

В то же время, эта особенность не всегда положительно влияет на долговечность. В научной статье Evaluation of performance properties in woven Terry towel by multi response optimization, исследователи рассмотрели проблему неравномерной усадки разных участков махровых полотенец. В частности, бордюр может давать другую усадку, чем основное полотно. Из-за этого края изделия иногда стягиваются, а само полотенце теряет первоначальную форму.

Есть у этой детали и другая особенность: она хуже поглощает воду. Основная часть махрового полотенца состоит из петель, которые увеличивают площадь поверхности и помогают удерживать влагу. В плоской полосе таких петель гораздо меньше или нет совсем.

Можно ли пользоваться полотенцем без этих полосок

Добби-бордюр не является обязательным условием для качественного полотенца. Изделия без него также могут хорошо впитывать влагу, быть мягкими и выдерживать длительное использование.

Само наличие декоративной полосы не гарантирует долговечности. При выборе текстиля более важны состав волокон, плотность ткани, качество нитей и швов, а также то, как полотенце ведет себя после многократной стирки.