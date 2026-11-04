От первого выстрела до собственного шеврона: как в военных подразделениях принимают новичков

Первый выстрел, лицо в саже и вручение шеврона после подготовки - в разных украинских подразделениях существуют собственные традиции принятия новичков. С помощью этих ритуалов военные отмечают вхождение человека в свое сообщество.

Про посвящение и символику подразделений специально для Styler рассказала Екатерина Гурневич, руководитель проекта "Витоки" от Zagoriy Foundation, которая опиралась на материалы "Путівника мілітарними традиціями", подготовленными исследователями и военными.

Как проходит посвящение в пушкари

Одним из ярких примеров стало посвящение в пушкари в 26-й артиллерийской бригаде. Ее проходят и курсанты, и бойцы на передовой.

Ритуал начинается с первого выстрела. После него побратимы обмазывают новичку лицо сажей как символ боевого крещения и торжественно приветствуют в составе расчета пушки.

"Посторонним это может показаться простым ритуалом, но для пушкарей это момент, когда человек по-настоящему становится частью братства, а ритуал связывает между собой поколение артиллеристов", - объясняет Гурневич.

Посвящение обозначает переход: военный становится частью сообщества, перенимает его правила, символы и традиции.

Кому вручают "Боевой шершень"

Другая любопытная традиция сформировалась в 116-й бригаде территориальной обороны. Как вспомнила Гурневич, посвящение в козаки появилось в 2022 году в одном батальоне, а затем распространилось на всю бригаду.

После подготовки и адаптации новобранцам вручают шеврон "Боевой шершень".

"Его вручают только тем, кто прошел весь путь и доказал готовность служить в строю", - отмечает руководитель проекта.

Посвящения и порядок вручения знаков отличия в этих примерах - традиции конкретных подразделений.

Что рассказывают флаги и нарукавные знаки

Военная символика также связывает современные подразделения с историей. Унаследованные образы получают новые значения благодаря самим военным.

Например, флаг 72-й бригады имени Черных Запорожцев наследует флаг Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР. Его создали в 2018-2019 годах волонтеры проекта "Нове військо".

На черном полотнище изображены "Адамова голова" и перекрещенные козацкие сабли, а на обороте - девиз "Украина или смерть". На лентах флага указаны названия Амвросиевки, Волновахи, Авдеевки и Светлодарска, которые рассказывают о современной истории бригады.

Другой пример - неофициальный нарукавный знак 2-го батальона 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, датированный 2023 годом. На нем белый заяц с окровавленными зубами держит шарик с Железным крестом "За Зимний поход и бои".

"Шутка здесь не обесценивает традицию, а переносит ее на язык, понятный самим бойцам", - комментирует Гурневич.

Она отмечает, что военные обычаи не только наследуют: часть из них возникает уже во время нынешней войны, распространяется между людьми и становится частью жизни подразделений.

Что известно про "Путівник мілітарними традиціями"

"Путівник мілітарними традиціями" - бесплатное цифровое издание, которое создали проекты "Гальт" и "Витоки". Оно рассказывает об истории украинского воинства и современной военной культуре: повседневность, символику, позывные, ритуалы, ветеранский опыт и чествование погибших.

Над путеводителем работало 30 экспертов, среди которых историки, этнографы, антропологи и люди с военным опытом. Около 30 современных подразделений ВСУ поделились своими традициями и объяснили их значение. Партнерами издания стали "Локальная история", милитаристское общество D3 TEAM и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Авторы планируют дополнять путеводитель: в конце есть форма, с помощью которой можно рассказать о традициях, не попавших в первую версию. Отдельно "Гальт" и "Витоки" подготовили практический советчик по внедрению традиций в современных военных подразделениях.