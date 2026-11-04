Свинина с хрустящей корочкой по-датски: пошаговый рецепт для праздничного стола (фото)

В Дании на рождественском столе часто можно увидеть flæskesteg – запеченную свинину с хрустящей корочкой, ароматом лаврового листа и гвоздики. Это блюдо можно приготовить и дома, если правильно подготовить мясо и соблюдать температурный режим.
Как приготовить традиционную датскую свинину с хрустящей корочкой и что следует учесть во время запекания, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Что такое flæskesteg и почему его готовят на Рождество
Flæskesteg - одно из самых известных традиционных мясных блюд Дании. Это большой кусок свинины, который запекают вместе с кожурой до образования характерной хрустящей корочки.
Особенность блюда состоит именно в способе приготовления. Кожу надрезают полосками, натирают солью, а для аромата используют лавровый лист и другие специи.
В Дании такая свинина часто подается на Рождество вместе с картофелем, тушеной краснокочанной капустой и густым мясным соусом.
Я решила приготовить flæskesteg дома, ведь это блюдо напоминает привычную украинцам запеченную свинину, но имеет одну особенность - хрустящую корочку, которая образуется из кожуры во время запекания.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления свинины по-датски нужно:
-
свинина с кожурой - примерно 1,5 кг;
-
соль грубого помола - 2-3 ч. л.;
-
лавровый лист - 5-7 шт.;
-
гвоздика - 8-12 бутонов;
-
горячая вода - количество зависит от размера формы.
Время приготовления: ориентировочно 2-2,5 часа вместе с подготовкой и отдыхом мяса.
Температура духовки: примерно 240°C в начале, затем 180°C для основного запекания.
Посуда: жаропрочная стеклянная или металлическая форма.
Для flæskesteg следует выбирать цельный кусок свинины с кожурой и слоем жира под ней. Без кожуры получить характерную датскую корку не удастся.
Как подготовить мясо к запеканию
На кожуре острым ножом нужно сделать надрезы примерно через 5-8 мм.
Важно прорезать кожицу и слой жира, но не углубляться в самое мясо. Благодаря этому жир будет постепенно вытапливаться, а поверхность лучше подрумянится.
После этого я подготовила соль, лавровый лист и гвоздику.
Лавровый лист можно разломить на небольшие кусочки, чтобы его было удобнее размещать между надрезами.
Гвоздику следует использовать умеренно, ведь она имеет достаточно насыщенный аромат.
Первый этап - прогреваем кожицу при высокой температуре
Сначала я разогрела духовку примерно до 240 градусов.
Подготовленный кусок свинины положила в жаростойкую стеклянную форму кожурой вниз. После этого налила в форму горячую воду так, чтобы она покрывала шкурку. Количество воды зависит от размера посуды и толщины куска.
Поставила мясо в духовку примерно на 20 минут.
Этот этап необходим для того, чтобы кожура хорошо прогрелась и стала более мягкой. После этого ее легче подготовить к образованию хрустящей корочки.
Второй этап - добавляем специи и запекаем мясо.
Через 20 минут я осторожно достала форму из духовки и перевернула свинину кожурой вверх.
После этого тщательно натерла кожуру солью грубого помола. Особое внимание уделила надрезам: соль должна попасть между всеми полосками.
Далее разместила между надрезами кусочки лаврового листа и бутоны гвоздики. Именно эти специи придали свинине приятный аромат во время запекания.
После этого снизила температуру духовки до 180 градусов и продолжила запекать мясо примерно 1-1,5 часа .
Точное время зависит от толщины куска, поэтому я ориентировалась не только на часы, но и на температуру свинины.
Если жидкость в форме улетучивается, можно осторожно долить немного горячей воды на дно, не поливая кожуру.
Третий этап - доводим корочку до хруста
В конце приготовления я проверила состояние кожуры. Она должна стать золотистой, а надрезанные полоски - хрустящими.
Если поверхность еще недостаточно подрумянилась, то можно на несколько минут повысить температуру до 230-250 градусов или включить верхний гриль.
На этом этапе важно постоянно следить за мясом, ведь кожура может быстро подгореть. Для проверки готовности я использовала кухонный термометр, вставив щуп в самую толстую часть куска.
Для целостного куска свинины минимальная безопасная внутренняя температура составляет 63°C при дальнейшем отдыхе мяса не менее трех минут.
Если свинина уже достигла этой температуры, а корочка еще не стала хрустящей, завершающее подрумянивание нужно проводить очень осторожно, чтобы не пересушить мясо.
Как сберечь мясо сочным после запекания
Когда свинина была готова, я вынула ее из духовки и оставила отдохнуть примерно на 10-15 минут. Не следует нарезать мясо сразу после запекания, ведь часть сока может вытекать.
Также я не накрывала кожуру плотно фольгой. Под ней накапливается пар, из-за которого хрустящая корочка может размягчиться.
После отдыха свинину можно порезать на порционные кусочки вдоль надрезов на кожуре. В результате получается сочное мясо с ароматом специй и золотистой корочкой.
С чем подавать рождественскую свинину по-датски
В Дании flæskesteg традиционно подают с отварным или карамелизированным картофелем, тушеной краснокочанной капустой и мясным соусом.
Особенно вкусно есть ее теплой, пока корочка остается хрустящей. Это блюдо может стать интересной альтернативой привычной буженине и разнообразить праздничное меню.
Ранее Styler также рассказывал, как приготовить куриное филе бедра в апельсиновой глазури на тыквенной подушке.